Berlinul a precizat clar că Budapesta trebuie să-și îndeplinească obligația în privința mandatului de arestare emis pe numele lui Vladimir Putin atunci când acesta va ajunge în capitala Ungariei pentru a se întâlni cu liderul american Donald Trump.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe, Josef Hinterseer, a menționat că retragerea Ungariei din Curtea Penală Internațională va intra în vigoare mai târziu, în aprilie 2026, scrie „Magyar Hirlap” (Ungaria).

„Prin urmare, Ungaria este în continuare obligată în mod fundamental să respecte angajamentele asumate în temeiul Statutului de la Roma. Dacă o persoană urmărită de Curtea Penală Internațională este trimisă într-un stat membru al Statutului de la Roma, de exemplu pentru a participa la negocieri de pace, nu există reglementări incontestabile”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Potrivit lui Hinterseer, există o posibilă excepție de la regula arestării

În cazul negocierilor de pace, articolul 97 din Statutul de la Roma prevede că astfel de chestiuni juridice trebuie supuse în prealabil Curții Penale Internaționale, iar Ungaria ar trebui să facă apel la instanță în acest caz. „Acest lucru este important, deoarece împiedică statele membre să interpreteze unilateral Statutul de la Roma”, a adăugat reprezentantul Ministerului german de Externe.

În schimb, purtătorul de cuvânt adjunct al Guvernului, Steffen Meyer, a menționat că Germania susține și salută toate eforturile de a găsi o soluție pașnică. „Trebuie să găsită urgent calea către o pace justă. Pentru noi, punctul de plecare, așa cum am afirmat întotdeauna clar, este un armistițiu. Altfel, negocierile de pace nu au nici un rost. Guvernul german urmărește comportamentul lui Vladimir Putin în această chestiune cu mare curiozitate, dar în același timp cu un scepticism considerabil”, a spus Steffen Meyer.

Ungaria i-a promis lui Putin un mediu sigur

Ungaria a declarat deja că va garanta securitatea lui Putin pentru succesul negocierilor cu Trump. Ministrul de externe Péter Szijjártó a promis că va asigura condițiile necesare pentru ca negocierile dintre președinții american și rus să aibă loc „într-un mediu sigur și calm”.

Szijjártó a precizat că Ungaria este una dintre cele mai sigure țări din lume.

Iar premierul Viktor Orbán a numit Budapesta drept singura locație potrivită din Europa pentru un summit de pace americano-rus. „Asigurăm un mediu fiabil, sigur și stabil din punct de vedere politic. Nu am avut altă opțiune. Simplu spus: se pot baza pe noi!”, a scris premierul ungar pe rețelele de socializare.

Premierul a menționat, totodată, că pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump sunt în plină desfășurare, a relatat Lenta.ru. Aceasta ar putea avea loc la o săptămână după întâlnirea miniștrilor de externe ai celor două țări, programată pentru această săptămână.

