Kremlinul a decis să accelereze confiscarea activelor străine din Rusia. Președintele Vladimir Putin a semnat un decret care introduce un nou mecanism de privatizare, menit să faciliteze și să accelereze vânzarea companiilor rusești și străine.

Potrivit rapoartelor Bloomberg, citate de „Euronews” (Italia), această mișcare este un răspuns direct la sancțiunile occidentale și la discuțiile în curs de desfășurare din Uniunea Europeană privind utilizarea rezervelor înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei pentru a sprijini Ucraina. Aproximativ 200 de miliarde de euro din activele statului rusesc rămân înghețate în țările europene.

Decretul scurtează faza de evaluare a activelor înainte de vânzare la doar zece zile și plasează responsabilitatea tranzacțiilor băncii de stat Promsvyazbank. Acest lucru va face ca înregistrarea proprietății de stat să fie mult mai rapidă decât în ​​trecut.

Cu toate că sute de companii occidentale au părăsit Rusia deja de la invazia Ucrainei, în februarie 2022, unele multinaționale mari continuă să opereze în țară. Printre acestea se numără UniCredit, Raiffeisen Bank International, PepsiCo și Mondelez International, potențiale ținte ale noilor măsuri.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a numit planurile UE privind activele înghețate „un furt banal”, asigurând că Moscova are „un arsenal adecvat de contramăsuri politice și economice”, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reiterat că Rusia va acționa pentru a „își proteja interesele”.

Bruxellesul a răspuns imediat. Balázs Ujvári, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a clarificat că măsurile UE se concentrează doar pe activele statului rus, în timp ce decretul lui Putin afectează și activele private ale companiilor occidentale. „Monitorizăm îndeaproape situația”, a declarat Ujvári, definind măsurile Moscovei „nedrepte”.

Cu toate acestea, conform unor analiști, impactul real al confiscărilor ar putea fi limitat. Economista Tatyana Mikhailova a remarcat că multe active ale companiilor străine au fost deja confiscate sau plasate sub administrare temporară: „Ce active pot fi confiscate, de exemplu, de la UniCredit și Raiffeisen? Conturile lor? Companiile probabil că și-au luat deja rămas bun. Cu siguranță nu vor exista active în valoare de sute de miliarde de dolari”.

