Președintele Volodimir Zelenski susține că rachetele hipersonice Kinjal analizate au inclus 190 de componente occidentale, iar rachetele de croazieră Kalibr, 405 componente occidentale, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Alberto Tejedor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat luni că sute de componente utilizate în rachetele și dronele rusești care atacă țara sa au fost fabricate în țări occidentale. El a cerut Grupului celor Șapte (G7) să adopte măsuri „cu adevărat eficiente” pentru a elimina lacunele care permit Moscovei să se sustragă sancțiunilor internaționale.

„Nu este vorba doar despre piese din China, așa cum am avertizat de la început. Sunt și componente fabricate în Statele Unite, Taiwan, Marea Britanie, Japonia, Coreea, Germania și Elveția”, a declarat Zelenski într-un mesaj postat pe rețelele sale de socializare.

Conform datelor prezentate de președintele Ucrainei, în atacurile înregistrate în noaptea de 5 octombrie, Rusia a lansat aproape 540 de proiectile - inclusiv rachete și drone - în care au fost găsite 102.785 de componente fabricate în străinătate. Din acest total, aproximativ 100.700 de componente occidentale au fost integrate în drone, în timp ce rachetele balistice Iskander conțineau aproximativ 1.500 de componente. Rachetele hipersonice Kinjal includeau 190 de componente, iar rachetele de croazieră Kalibr, 405.

Zelenski a declarat că firmele americane au fabricat convertoare pentru rachete Kh-101 și drone de tip Shahed/Geran, senzori pentru aceleași drone și rachete Kinzhal, precum și convertoare analog-digitale și microelectronică de uz militar.

„În special, companiile americane produc convertoare pentru rachetele Kh-101 și dronele Shahed/Geran, senzori pentru aceste drone și pentru rachetele Kinzhal, convertoare analog-digitale pentru drone și rachete și microelectronică pentru rachete”, a subliniat el.

Președintele ucrainean a dat asigurări că guvernul său le-a trimis deja informații detaliate partenerilor internaționali pentru a urmări și bloca aceste tipuri de livrări. „Aceștia au deja date despre fiecare companie și fiecare produs, știu pe cine să vizeze și cum să răspundă”, a declarat Zelenski, insistând că lumea trebuie ”să închidă imediat toate schemele care permit eludarea sancțiunilor”.

Înaintea întâlnirii din această săptămână cu liderii G7, președintele și-a exprimat încrederea că vor fi luate decizii ferme pentru a împiedica Rusia să aibă acces în continuare la tehnologie străină. „Este crucial să se oprească fiecare schemă care eludează sancțiunile, deoarece Rusia le folosește pe fiecare dintre ele pentru a continua să ucidă. Lumea are puterea de a opri acest lucru”, a avertizat el.

Pe de altă parte, Zelenski a evidențiat progresul industriei de apărare ucrainene, care și-a mărit capacitatea de producție în ciuda unui conflict de aproape patru ani.

„În ultimele zile, Ucraina a folosit exclusiv produse ucrainene, nu doar drone. Din aceste impacturi, cred că putem înțelege unde sunt folosite dronele și unde nu”, a remarcat el, făcând o referire voalată la rachetele de croazieră Flamingo ale țării.

În timpul unei conferințe de presă comune la Kiev cu prim-ministrul olandez Dick Schoof, Zelenski a mulțumit forțelor armate ucrainene și lucrătorilor din industria militară pentru angajamentul și adaptabilitatea lor. „Inginerii și tehnicienii noștri au luat măsurile adecvate. Apărarea ucraineană este mai autonomă și mai eficientă astăzi”, a sărbătorit el.

Președintele a insistat că transparența și cooperarea internațională vor fi cruciale pentru a împiedica regimul rus să continue să stocheze tehnologie care contribuie la susținerea războiului. „La aproape patru ani de la începutul invaziei, Rusia continuă să găsească componente pentru a produce arme. Acest lucru trebuie să se încheie acum”, a conchis Zelenski.

