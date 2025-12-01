Regizorul franco-român Radu Mihăileanu lansează un apel public adresat republicanilor americani, exprimându-și îngrijorarea față de direcția politică a Statelor Unite și de vulnerabilitatea ordinii democratice occidentale, scrie Presshub.ro.

Mesajul, publicat pe contul său de Facebook, are un ton profund personal și reflectă experiențele sale de copil crescut într-o dictatură comunistă, dar și îngrijorările sale geopolitice actuale.

Mihăileanu amintește că generații întregi de est-europeni au privit America ca pe o garanție a libertății, un bastion capabil să apere lumea liberă de dictaturi și extremisme.Am idolatrizat America, pe furiș

„Când eram copil, trăind în România, țară comunistă sub dictatura lui Ceaușescu, și îmi era frică de sosirea trupelor sovietice – spuneau că le ajunge o noapte să parașuteze soldații în toată țara – aveam o singură speranță: că America ne va salva, ne va apăra. De asemenea, majoritatea românilor își cultivau visul de a trăi într-o zi, dacă reușeam să evadăm din țara Geniului Carpatic, într-o țară a tuturor posibilităților, în America, sau în Franța, sau în Italia, sau în Germania de Vest, într-o țară liberă, în Occident, sau frica de a fi arestat pentru un cuvânt, un gând greșit”, scrie cineastul.

Evocând fascinația clandestină pentru cultura americană și încrederea într-un Occident liber, capabil să protejeze popoarele aflate sub regimuri opresive, Mihăileanu amintește în apelul lui: „Am idolatrizat America, pe furiș, prin muzica, literatura, cinematografia, serialele de televiziune, mișcările sociale. A fost admirată pentru salvarea Europei și a lumii libere de fascism în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”.

Trump urmează să scrie proiectul căderii lumii vestice

Apelul său devine însă tranșant când se referă la prezent. Radu Mihăileanu atrage atenția asupra riscului unui „nou război mondial”, afirmând că echilibrul geopolitic de care au beneficiat democrațiile occidentale se erodează rapid. Regizorul spune că Donald Trump este un „trădător” al valorilor americane și occidentale, un personaj politic pe care îl descrie ca fiind „omul Moscovei”, beneficiarul unui proiect strategic de influență întins pe decenii.

El citează anchete jurnalistice și analize apărute în ultimii ani privind apropierea dintre Trump și Rusia, susținând că „în faptele sale – dictate de Moscova – Trump urmează să scrie proiectul căderii lumii vestice”.

„Actualul președinte al Statelor Unite este omul Moscovei, cea mai strălucitoare victorie a KGB-ului, FSB-ului, care a inițiat acest proiect de lungă durată. Toate documentele atestă legăturile strânse ale lui Trump cu Uniunea Sovietică și Rusia din cauza primelor sale alegeri și numeroasele sale falimente salvate miraculos de fiecare dată de entitățile ruse”.

