Rafinăria de petrol a Serbiei, deținută și operată de producătorul de petrol și gaze NIS, companie sancționată de SUA, va continua să funcționeze în regim redus („quiet mode”) până pe 2 decembrie, potrivit televiziunii publice RTS, citată de BTA.

Decizia a fost luată în așteptarea unei decizii privind o posibilă derogare de la sancțiuni pentru compania controlată de Rusia, a declarat vineri ministrul Energiei, Dubravka Djedović Handanović.

Declarația ministrului a venit după întâlnirea cu reprezentanții Asociației Companiilor Petroliere din Serbia, în cadrul căreia a fost discutată situația de pe piața produselor petroliere.

La începutul săptămânii trecute, președintele sârb Aleksandar Vučić afirmase că, în weekend, rafinăria din Pancevo, situată lângă capitala Belgrad, va ieși din așa-numitul regim redus și va trebui închisă. Din 25 noiembrie, rafinăria Pancevo funcționează în regim redus și va fi oprită complet în câteva ore dacă NIS nu primește o licență de operare.

Joi, Vučić a declarat că a primit asigurări din partea Departamentului Trezoreriei al SUA că NIS va primi licența necesară, însă o decizie este așteptată și din partea Departamentului de Stat.

La începutul lunii ianuarie, SUA au anunțat că, din cauza războiului din Ucraina și a „riscului secundar”, vor impune sancțiuni asupra singurei companii petroliere din Serbia, NIS, deținută majoritar de gigantul rus Gazprom. Washingtonul a cerut retragerea completă a capitalului rusesc din companie, însă Rusia a anunțat, în urmă cu doar o săptămână, că este dispusă să-și vândă participația. Cu câteva zile în urmă, președintele sârb Vučić a anunțat că Rusiei i-au fost acordate 50 de zile pentru a-și vinde pachetul majoritar la NIS, menționând că există cel puțin trei potențiali cumpărători, fără a-i nominaliza.

Joi, premierul maghiar Viktor Orbán a confirmat că firma ungară MOL este candidată pentru achiziționarea unei participații la compania petrolieră sârbă NIS, fără a preciza însă dimensiunea pachetului vizat.

Statul sârb deține 29,9% din acțiunile NIS, în timp ce Gazprom rămâne acționarul majoritar cu 44,9%. La sfârșitul lunii septembrie, compania afiliată Gazprom, Intelligence, cu sediul la Sankt Petersburg, a achiziționat o participație de 11,3% în compania-mamă.

NIS a fost plasată sub sancțiuni americane pe 10 ianuarie, care au intrat în vigoare pe 9 octombrie, după ce au fost amânate de opt ori.

Joi și vineri, Adunarea Națională a Serbiei a dezbătut proiectul legii bugetului și un amendament care prevede alocarea a încă 164 de miliarde de dinari (aproximativ 1,4 miliarde de euro) pentru achiziția de „active financiare”.

Potrivit președintei Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić, amendamentul la proiectul de buget pentru 2026 a fost propus pentru a oferi guvernului posibilitatea de a prelua controlul companiei și de a crea o bază legală pentru o eventuală naționalizare a NIS.

Președintele Aleksandar Vučić a afirmat că Serbia va oferi „cel mai mare preț prietenilor noștri ruși” pentru pachetul majoritar din NIS, în cazul în care achiziția de către ceilalți candidați nu va avea loc.