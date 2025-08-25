Asediul Gaza City devine iminent: bombardamente și demolări împing sute de mii de civili spre sud, sub spectrul foametei. În Israel, protestele și tensiunile politice cresc, dar Netanyahu continuă războiul, scrie „Avvenire” (Italia).

„Ce se întâmplă în Gaza City e o combinație de bombardamente aeriene și demolări. Armata israeliană distruge tot ce a mai rămas în picioare în cartierele periferice ale orașului, precum Sabra, Tuffah, Jabalia și Zeitun. Toți locuitorii s-au mutat în partea de vest a orașului, singura zonă rămasă liberă. Mii de noi refugiați se înghesuie lângă mare, de unde sunt deja împinși amenințător spre sud, spre Deir el-Balah și Khan Yunis”. Mohammad, un tânăr jurnalist, descrie astfel pentru ziarul „Avvenire” a patra zi a Operațiunii „Carul lui Ghedeon 2” ("Gideon’s chariot 2”): un clește gigantic, devastator, care din aer și de la sol se apropie de cel puțin 800.000 de oameni. La suprafață, în deșertul de moloz urban, pândește spectrul letal al foametei, așa cum a anunțat vineri ONU. „Ore în șir, sub soarele arzător, mamele și tații caută apă și mâncare pentru a-și hrăni copiii, de foarte multe ori însă, fără niciun rezultat”, spune Mohammad. [Asediul orașului nu a început încă, fiind așteptat cam peste trei săptămâni; conform ONU, populația din Gaza City și împrejurimi e de aproximativ 500.000, nu „cel puțin 800.000” - n.red.]

Potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas în Fâșia Gaza au fost ucise sâmbătă 61 de persoane, iar 308 au fost rănite. Surse medicale de la un spital din Kuweit au raportat că în primele ore ale dimineții patru copii au fost răniți în timpul unui atac aerian asupra taberelor de corturi din Khan Yunis. Costurile politice și economice tot mai mari ale războiului, care din Gaza s-a extins în aproape doi ani pe mai multe fronturi - Liban, Siria, Yemen și Iran - par să nu aibă mare efect asupra hotărârii guvernului Netanyahu de a continua spre mirajul victoriei totale. Pe fondul unei nemulțumiri considerabile, 60.000 de rezerviști au primit recent scrisori de rechemare în luptă.

Decretarea oficială a primei foamete din istoria Orientului Mijlociu modern a stârnit un cor de condamnări din partea unei mari părți a comunității internaționale, care în același timp este profund îngrijorată de agresiunea continuă a armatei și a coloniștilor împotriva oamenilor și pământurilor din Cisiordania. În satul Mughayyir au fost dezrădăcinați 3.100 de copaci ca răspuns la un atac al unui palestinian, care se presupune că a avut loc împotriva așezării ilegale Adei Ad, aflată în apropiere. Au urmat raiduri și arestări localitățile Nablus, Jenin, Tulkarem și Ramallah.

Un grup de israelieni furioși l-au oprit sâmbătă pe ministrul Securității, Ben-Gvir, în timp ce acesta ajungea la sinagoga din Kfar Malal.

„Rușine, sabotezi un acord, teroristule, criminalule!”, au strigat protestatarii, arătându-i lui și fiului său, Shoval, care servește în armată, fotografii cu ostatici emaciați ținuți în tunelurile din Gaza: „Uitați-vă la fețele lor. Dacă ați fi răpiți, tatăl vostru v-ar lăsa să muriți.” Ben-Gvir și Smotrich, ministrul finanțelor, conduc cele două patrule parlamentare care reprezintă sionismul religios radical, și care se opun oricăror negocieri și visează la expulzarea palestinienilor și la colonizarea Fâșiei. În total treisprezece parlamentari, capabili însă să doboare guvernul. „Există impresia că Netanyahu desfășoară operațiunea din Gaza pentru că înțelege că nu poate menține controlul asupra guvernului și că acesta s-ar prăbuși”, au sugerat surse din armată ziarului israelian Maariv.

Pentru cei peste două milioane de israelieni care duminica trecută au umplut străzile Israelului cerând încetarea războiului, ofensiva care se desfășoară în prezent [sic!] în orașul Gaza este o condamnare la moarte a ostaticilor. Numărul oficial de ostatici, 50, dintre care doar 20 mai sunt în viață, a fost corectat stângaci de președintele american Trump: „Cei 20 în viață nu sunt 20, deoarece câțiva dintre ei nu mai sunt printre noi”, a declarat magnatul în timpul unui eveniment din Biroul Oval, declanșând un răspuns furios din partea Forumului, care reprezintă toate familiile persoanelor răpite și dispărute. Posibilitatea ca guvernul Netanyahu să ascundă ceva națiunii a fost negată de Gal Hirsh, coordonatorul ostaticilor: „20 de prizonieri sunt în viață, doi în stare critică”, a anunțat acesta într-un scurt mesaj.

Răspunsul la tăcerea stângace cu privire la soarta poporului palestinian, i-a fost dat lui Trump de soția sa, Melania, căreia prima doamnă a Turciei, Emine Erdogan, i-a adresat ieri o scrisoare, în care cere cu blândețe: „Copiii din Gaza merită să fie protejați cu aceeași grijă ca și copiii din Ucraina”.

Articol de Luca Foschi (din Ierusalim)

Sursa: Rador Radio România