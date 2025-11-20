TikTok devine un vector tot mai influent al manipulării politice în Bulgaria, arată un raport prezentat la Bruxelles, care semnalează activitate neautentică ridicată și campanii pro-ruse amplificate algoritmic, scrie „Mediapool” (Bulgaria).

Rolul TikTok în Bulgaria este în creștere, inclusiv în distribuirea de conținut manipulator. Acest lucru este arătat în raportul Combaterea «TikTok-crației în Balcani: Un plan de combatere a manipulării algoritmice în Europa», elaborat de organizația non-guvernamentală «Inițiativa Balcanică pentru Media Liberă» împreună cu «Sensica», prezentat în Parlamentului European de la Bruxelles la inițiativa deputatului european bulgar Radan Kânev (DSB/PPE).

Analiza indică faptul că Bulgaria se numără printre țările cu cele mai ridicate niveluri de conținut care încalcă regulile și activitate neautentică din UE, iar în țara noastră se utilizează manipulări online bazate pe algoritmi, care sunt apoi întărite de actori politici.

Conform raportului, în Bulgaria au fost observate campanii de diseminare a declarațiilor înșelătoare și false prin diverse rețele sociale și site-uri „de tip ciupercă” (cu proprietate neclară și fără conținut propriu și adresă permanentă), care repetă și multiplică efectul, transmite BTA.

Între timp, TikTok se transformă într-o platformă majoră de influența politică, în pofida interdicției de publicitate politică. Analiza indică faptul că partidele construiesc rețele de conturi oficiale, influenceri, profiluri false și pagini de fani. Formațiunile „Moralitate, Unitate, Onoare", „Renașterea" și în special „Velicie" sunt cele mai active, relatează BNR.

Conform raportului, Facebook rămâne principala rețea de socializare din Bulgaria, urmată de YouTube. Se consideră că principalele partide sunt mai prezente pe Facebook, în timp ce organizațiile populiste și extremiste sunt mai concentrate pe TikTok, căutând acces direct la tineri.

Ca și în România, Telegram servește drept platformă de coordonare pentru activiști și troli, în timp ce YouTube înlocuiește televiziunea pentru o mare parte din auditoriu.

Raportul indică faptul că cea mai mare parte a dezinformării răspândite în Bulgaria online este în sprijinul Rusiei, iar acest lucru a fost observat deosebit de clar de la începutul războiului în Ucraina.

Au fost formulate recomandări pentru a asigura transparența deplină a proprietății mass-media, precum și pentru a îmbunătăți regulile de finanțare a publicității electorale.

Sursa: Rador Radio România