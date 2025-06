Raportul privind implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență, din care sunt finanțate planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR), a fost adoptat miercuri cu largă majoritate de plenul Parlamentului European.

421 au votat pentru, 180 - împotrivă, 55 s-au abținut.

"În calitate de coraportor, alături de colegul eurodeputat Victor Negrescu, am cerut în raport ca proiectele mature din PNRR-urile tuturor statelor membre, inclusiv ale României, să poată fi prelungite cu 18 luni, pentru a fi finalizate cu succes. Raportul cere și ca statele membre să accelereze implementarea PNRR și să prioritizeze proiectele realiste, cu șanse mari de finalizare", a comentat după vot eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.

"Această prelungire s-ar aplica proiectelor care sunt pe cale de a fi finalizate cu succes, dacă prelungirea ar fi acordată. În același timp, solicităm o revizuire a modului în care fondurile necheltuite din MRR pot sprijini noile priorități strategice ale Europei, în special consolidarea competitivității și consolidarea capabilităților noastre de apărare. În fața tensiunilor geopolitice tot mai mari, Europa trebuie să acționeze în mod decisiv pentru a-și apăra cetățenii", a mai spus Mureșan.



Pentru ca prelungirea PNRR să devină realitate, Comisia Europeană trebuie să vină cu o propunere legislativă, care va fi votată apoi de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

"Acum este momentul ca Europa să demonstreze că nu lasă în urmă proiectele esențiale, că sprijină comunitățile locale și că înțelege miza uriașă pe care o reprezintă investițiile", a comentat și social-democratul Victor Negrescu.

Victor Negrescu enumeră principalele puncte ale raportului votat de plenul Parlamentului European:



Prelungirea cu 18 luni a proiectelor mature;

Posibilitatea ca proiectele nefinalizate să fie finanțate prin alte fonduri UE;

Debirocratizarea și modificarea cu mai mare ușurință a planurilor naționale;

Simplificarea procedurilor pentru autoritățile locale;

Implicarea reală a societății civile și a partenerilor sociali;

O alocare de 10% pentru educație și 2% pentru cultură;

Păstrarea Pilonului European al Drepturilor Sociale ca busolă a investițiilor.

"Dacă nu acționăm acum, investițiile critice riscă să rămână nefinalizate după încheierea mecanismului în august 2026. Trebuie să accelerăm punerea în aplicare, să reducem birocrația și să ajutăm beneficiarii. În calitate de raportor pentru buget în acest dosar, am insistat pentru soluții concrete și am solicitat o prelungire a finanțării cu 18 luni pentru proiectele mature. Am solicitat, de asemenea, ca proiectele nefinalizate să poată continua în cadrul altor instrumente ale UE, cum ar fi fondurile de coeziune, InvestEU sau un viitor Fond pentru competitivitate, și ca statelor membre să li se permită să își adapteze mai rapid și mai ușor planurile naționale de redresare și reziliență în conformitate cu obiectivele MRR. Nu acceptăm lucruri făcute cu jumătăți de măsură. Astăzi, Parlamentul transmite un mesaj clar: suntem alături de cetățeni și luptăm pentru finalizarea proiectelor esențiale", a declarat Negrescu.