Raportul dintre datoria publică și Produsul Intern Brut (PIB) în Zona Euro a crescut la 88,5% în al treilea trimestru al anului trecut, scrie „Sabah” (Turcia).

Biroul European de Statistică (Eurostat) a publicat datele privind datoria publică și deficitul bugetar pentru Uniunea Europeană și Zona Euro pentru al treilea trimestru al anului 2025.

Conform datelor, raportul dintre datoria publică și PIB în Zona Euro a crescut de la 88,2% în al doilea trimestru la 88,5% în al treilea trimestru.

În UE, raportul dintre datoria publică și PIB, care era de 81,9% în al doilea trimestru, a ajuns la 82,1% în al treilea trimestru.

Astfel, în această perioadă, datoria publică totală a crescut la 13.855 miliarde de euro în Zona Euro și la 15.253 miliarde de euro în UE.

Dintre statele membre ale UE, Grecia a înregistrat cel mai ridicat raport dintre datoria publică și PIB în al treilea trimestru al anului trecut, de 149,7%. Grecia a fost urmată de Italia, cu 137,8%, Franța, cu 117,7%, Belgia, cu 107,1%, și Spania, cu 103,2%.

În perioada de referință, țările cu cele mai mici rate ale datoriei publice raportat la PIB au fost Estonia, cu 22,9%, Luxemburg, cu 27,9%, Bulgaria, cu 28,4%, și Danemarca, cu 29,7%.

În Uniunea Europeană a crescut și valoarea deficitului bugetar raportat la PIB

Rata deficitului bugetar față de PIB în UE, care era de 2,9% în al doilea trimestru al anului trecut, a crescut la 3,2% în al treilea trimestru.

În Zona Euro, raportul dintre deficitul bugetar și PIB a crescut de asemenea de la 2,8% la 3,2% în această perioadă.

Dintre membrii UE, țările cu cele mai mari deficite bugetare în al treilea trimestru au fost România, cu 7,3%, Polonia, cu 5,8%, Belgia, cu 5,7%, Franța, cu 5,4%, Austria, cu 4,8%, și Ungaria, cu 4,4%.

Conform normelor UE, în condiții normale, datoria publică a statelor membre nu ar trebui să depășească 60% din PIB, iar deficitele bugetare nu ar trebui să depășească 3% din PIB.

Sursa: Rador Radio România