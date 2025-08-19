Din 2020 Belarus a devenit un susținător dependent al Rusiei care îi împărtășește rețelele de încălcare a sancțiunilor, în ciuda încercărilor timide de deschidere, scrie „Les Echos” (Franța).

La cinci ani după revoluția eșuată din august 2020, Belarus a devenit un aliat cheie al Rusiei. O investigație recentă realizată de Radio Europa Liberă (RFE/RL) și Centrul de Investigații din Belarus arată cum o fabrică din Vitebsk, în nord-estul țării, ajută Moscova să-și susțină efortul de război. Această fabrică de componente ceramice, dintre care unele au fost găsite în resturile rachetelor care au lovit Ucraina, este doar un exemplu printre altele.

Uzina Manalit, achiziționată în 2011 de un conglomerat rusesc, a exportat 97% din producție către armata rusă în 2020. De atunci, producția sa a crescut de cinci ori, un semn al cererii intense din partea complexului militar rus. Până în 2022, Belarus a fost scutită de sancțiunile occidentale privind piesele cu dublă utilizare - adică articole care pot avea utilizări civile sau militare. Acest lucru permitea Rusiei să ocolească sancțiunile.

Astăzi, în ciuda restricțiilor, conform anchetei RFE/RL, fabrica a reușit recent să achiziționeze mașini-unelte KEKO slovene și echipamente japoneze Pro-face aparținând grupului francez Schneider Electric. De fapt, Manalit apare pe lista sancțiunilor ucrainene, dar nu și pe cea a Uniunii Europene sau a Statelor Unite.

Criptomonede

Mai general, cele 16.000 de sancțiuni europene par să întâmpine dificultăți în a afecta importurile Minskului și Moscovei. Ministerul de Externe din Belarus a publicat o listă de instrucțiuni pentru eludarea sancțiunilor. Acestea includ falsificarea documentelor, utilizarea de intermediari și efectuarea de plăți în criptomonede.

„Există o mulțime de modalități de a evita sancțiunile. Dar problema nu sunt fraudatorii, ci sancțiunile în sine, care au fost instituite deși Europa nu are resursele necesare pentru a le aplica”, spune Dmitri Nekrasov de la Centrul pentru Analiză și Strategie în Europa (CASE).

Înainte de 2020, regimul autoritar al președintelui belarus, Alexandr Lukașenko, a căutat un echilibru între Europa și Rusia. În acel an, după o realegere plină de nereguli, protestele masive care cereau demisia liderului au fost brutal reprimate. Presa independentă a fost lichidată. Uniunea Europeană a sprijinit-o apoi pe adversara lui Lukașenko, Svetlana Tihanovskaia, rupând relațiile cu Minskul.

Respingere

De atunci, Belarus a devenit mult mai dependentă de Rusia. Aceasta din urmă i-a folosit teritoriul pentru a lansa asaltul asupra Kievului în primele zile ale invaziei la scară largă în Ucraina, în 2022. „Fără vasalizarea Belarusului, nu este sigur că Rusia ar fi putut intenționa 'să cucerească Kievul în trei zile', cum era planul inițial al războiului”, analizează Dmitri Nekrasov.

Minskul încearcă acum să-și recâștige locul în comunitatea națiunilor. La sfârșitul lunii iunie, regimul a eliberat și exilat mai mulți prizonieri politici de prim rang, după o vizită a trimisului american Keith Kellogg. În Europa, însă, principalul vecin al Belarusului, Polonia, a răspuns pe 13 august cu o respingere a încercărilor de redeschidere a dialogului.

Sursa: Rador Radio România