Războiul din Ucraina „ar putea dura încă multe luni”, dar susținătorii Kievului „sunt pregătiți” să-și continue asistența, a avertizat vineri cancelarul german Friedrich Merz, alături de președintele francez Emmanuel Macron, în Franța, relatează AFP.

„Acest război ar putea dura încă multe luni. Ar trebui, în orice caz, să ne pregătim pentru asta”, a declarat Merz, pentru care „menținerea acestei coaliții a voinței” este o „prioritate” pentru duo-ul franco-german.

În opinia cancelarului german, cei aproximativ treizeci de aliați ai Ucrainei, în mare parte europeni, grupați sub această umbrelă, sunt „pregătiți, într-un consens larg, să ajute Ucraina în moduri foarte concrete”.

„Nu vom abandona Ucraina”, a reiterat Merz după ședința de cabinet franco-germană.

Europenii s-au întors dintr-o vizită la Casa Albă, declarând că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord, în timpul unei conversații telefonice cu omologul său american Donald Trump, să se întâlnească cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în următoarele două săptămâni.

Șeful guvernului german a remarcat însă că „nu există în mod clar nicio dorință din partea președintelui Putin de a se întâlni cu președintele Zelenski”, deoarece liderul rus „a stabilit condiții prealabile care sunt absolut inacceptabile”.

Dacă șeful statului rus nu se întâlnește cu omologul său ucrainean până luni, așa cum a solicitat Donald Trump, „va însemna că președintele Putin s-a jucat cu președintele Trump”, a declarat Emmanuel Macron.

„Vom discuta din nou săptămâna viitoare cum să procedăm”, a adăugat Friedrich Merz.

