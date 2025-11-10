Ucraina se străduia duminică să restabilească electricitatea și încălzirea după ce atacurile aeriene rusești la scară largă i-au deteriorat infrastructura energetică și au provocat pene de curent pe scară largă, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

„Este greu să ne amintim un număr atât de mare de atacuri directe asupra instalațiilor energetice de la începutul invaziei”, a declarat ministrul energiei, Svitlana Grinciuk, pentru canalul local de știri „United News”.

Ea a spus că noaptea de sâmbătă a fost „una dintre cele mai dificile” de la începutul ofensivei rusești de amploare, în februarie 2022.

Aceste atacuri rusești cu drone și rachete au ucis cel puțin patru persoane în Dnipro, un oraș important din centrul-estul Ucrainei, și în Harkiv (nord-est).

De câteva săptămâni, Rusia țintește centralele electrice și instalațiile de gaze din Ucraina, provocând în mod regulat pene de curent în toată țara și stârnind temeri privind o iarnă grea pe măsură ce temperaturile scad.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat un total de 458 de drone și 45 de rachete asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, care au susținut că au doborât 409 drone și nouă rachete.

Aceste atacuri au întrerupt furnizarea de electricitate, încălzire și apă în multe orașe, grupul de electricitate de stat Centerenergo avertizând sâmbătă că i-a fost „redusă la zero” capacitatea de producție după „cel mai masiv atac asupra centralelor termice ucrainene de la începutul invaziei”.

„Atacuri deliberate”

„Rusia a țintit din nou substațiile care alimentează centralele nucleare Hmelnițki și Rivne (în vestul Ucrainei). Acestea nu au fost atacuri accidentale, ci deliberate”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pe X.

Denunțând „riscurile inacceptabile” la adresa securității nucleare din Europa, el a cerut o reuniune urgentă a Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

La fața locului, tehnicienii lucrează neobosit duminică pentru a restabili curentul electric.

Electricitatea va rămâne întreruptă între opt și șaisprezece ore pe zi în majoritatea regiunilor Ucrainei din cauza reducerii sarcinii, potrivit companiei de utilități de stat Ukrenergo, în timp ce se efectuează reparații și se iau în considerare surse alternative de energie.

Ca în cazul fiecărui val de atacuri, Ministerul rus al Apărării a susținut că a vizat „companii din cadrul complexului militaro-industrial ucrainean și instalațiile de gaze și energie care le susțin operațiunile”.

Aceste atacuri rusești, care în anii precedenți cufundaseră deja milioane de oameni în întuneric în Ucraina, ridică temeri privind o nouă iarnă grea pentru civili.

Directorul Centrului Ucrainean de Cercetare Energetică, Oleksandr Harcenko, a avertizat că țara se confruntă cu un „risc semnificativ” de întreruperi ale alimentării cu energie termică în această iarnă.

Conform unui raport publicat la sfârșitul lunii octombrie de Școala de Economie din Kiev, cel puțin „27% din cererea de energie electrică nu va fi satisfăcută” în această iarnă din cauza daunelor aduse infrastructurii energetice.

Ucraina, la rândul ei, vizează depozitele de petrol și rafinăriile din Rusia aproape în fiecare săptămână, cu scopul de a perturba exporturile de petrol și de a reduce finanțarea pentru efortul de război al Rusiei. De asemenea, a vizat anterior centralele electrice și conductele de hidrocarburi, inclusiv cele care aprovizionează Europa.

