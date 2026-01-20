Donald Trump nu constituie o deviație de la șirul predecesorilor lui. Tot ce face el e să respecte tradiția liberalismului, constată Tim Stanley într-un articol publicat în „The Telegraph” (Marea Britanie).

Dintre toate explicațiile referitoare la dorința lui Donald Trump de a pune mâna pe Groenlanda, cea mai atractivă la nivelul superficial e aceea că președintele ar suferi de demență. În care caz, de ce nu ne-am preface că i-o cedăm? Îl urcăm în avion și-l ducem undeva într-un peisaj verde, băgăm și o paradă militară și-i spunem că gata, asta a fost. O fantezie senilă îndeplinită.

Dar din nefericire putregaiul e mult mai profund. Trump nu e nebun, ci face ce a făcut America dintotdeauna, diferența fiind doar că o face la modul grosolan și la lumina zilei. Aspectul mi s-a clarificat săptămâna aceasta, când am dat peste un exemplar din „Elegie pentru o țară”, publicată în 1965 de filozoful canadian George Grant.

Grant scria într-un punct de cotitură pentru în istoria țării sale. În 1957 Canada își alesese un premier conservator pe nume John Diefenbaker, nu foarte diferit de Nigel Farage ori însuși Trump: populist, naționalist și profund anti-stânga. Dar când Washingtonul i-a solicitat acestuia să-i accepte armele nucleare pe teritoriul Canadei, Diefenbaker a refuzat – spre surpriza mea.

El se considera îndreptățit să refuze pe baza argumentului că NATO este, cel puțin pe hârtie, o alianță a egalilor. Dar refuzul era considerat și o necesitate, întrucât, odată ce Canada ar fi devenit o bază de rachete, orice pretenție de a avea o politică externă independentă ar fi dispărut automat.

Elita de afaceri și culturală s-a întors atunci împotriva lui Diefenbaker, iar electoratul l-a concediat.

America, lăfăindu-se în aura lui John F. Kennedy, era admirată la acea vreme drept întruchiparea modernității: naționalismul părea ceva desuet și excentric. În consecință, argumentează Grant, capitularea nucleară a Canadei a reprezentat etapa finală a unui proces de asimilare economică și culturală. O societate într-atât de integrată în Calea Americană [modul de viață – n.trad.] încât îi lipseau nu numai resursele, ci și, crucial, imaginația necesară pentru a sta pe propriile picioare.

La fel stau lucrurile și cu Europa contemporană, unde corporațiile americane domină și profită, dar se și eschivează de la plata multor impozite. Irlanda, de pildă, a denunțat pe bună dreptate războiul vamal contra țărilor care se opun preluării agresive de către SUA a Groenlandei – însă țara constituie un model al acceptării globalismului în detrimentul suveranității. Irlanda a adoptat piețele libere (impozite corporatiste mici) și libera circulație (imigrație în masă), cu rezultatul că Dublinul a ajuns acum superficial irlandez – dar tot frumos -, însă cu prețuri prohibitive și cuprins de o criză identitară violentă.

Sunt politici economice pe care elitele le justifică drept elemente esențiale ale conceptului modern de „nation building” („avem nevoie de bani, avem nevoie de muncitori”) și e uluitor că SNP [partidul naționalist scoțian – n.trad.] a propus măsuri similare în caz că Scoția și-ar obține independența. După cum observa Grant în 1965, statul-națiune modern se poate dezvolta doar cu condiția adoptării capitalismului global, numai că acest capitalism global „presupune implicit dispariția acelor trăsături distincte indigene care-i conferă substanță naționalismului”.

Pe scurt, capitalul american ne-a îmbogățit pe toți, însă concomitent ne-a și transformat societățile în clone ale celei americane. Sunt convins că mulți britanici sunt disperat de nefericiți, unii poate chiar și bolnavi mintal, din cauză că nu se mai simt ei înșiși.

E evident din modul în care vorbim (prost) și ne afișăm emoțiile (prea des) acum, dar cel mai vizibil e în viața politică, una importată și detașată de istoria noastră reală. Politica identitară e „Made in America”: atunci când agenți federali au împușcat și ucis o protestatară în Minnesota (crimă, după mine), primarii britanici laburiști s-au simțit obligați să-i trimită o scrisoare de susținere primarului democrat din Minneapolis. De ce?

În cealaltă parte a spectrului politic, James Cleverly [politician conservator – n.trad.] afirmă că modelul său e Ronald Reagan, conservatorii au un program de atingere a bunăstării tot după modelul aspirațiilor lui Reagan, iar mult hulitul memoriu al lui Jenrick [politician fost conservator, trecut recent la partidul de dreapta Reform – n.trad.], scris ca un plan de dezertare la Reform, îl descrie pe autor drept „noul șerif în oraș” [expresie tipic americană – n.trad.]. Iar în text cuvântul „favourite” e scris fără „u” [ca în engleza americană – n.trad.].

Partidul la care a aderat Jenrick s-a băgat singur în corzi, dat fiind că și-a mizat întreaga reputație pe accesul la Trump, iar acum e forțat să pretindă că se delimitează de el [inițial aliați, între Trump și Farage au apărut tensiuni – n.trad.]. Vai, până și Brexit-ul a fost colonizat. Susținătorii acestuia din zona grupurilor de reflecție afirmau că, în afara UE, unica speranță a Regatului e un acord cu America, o logică acceptată chiar și de Keir Starmer, care lucrează acum la armonizarea legislativă cu SUA în domeniul inteligenței artificiale.

Se poate suspecta că, oricât de mult l-ar urî laburiștii pe Elon Musk, ei nu vor interzice niciodată Twitter, fiindcă Trump ne-ar sancționa aproape sigur.

N-ar trebui să ne gândim la acest președinte ca ne-american, așa cum îi spun unii americani jenați, ci ar trebui să-l vedem ca pe cel mai american președinte din istorie sau, cu alte cuvinte, ca pe liberalul prin excelență.

Democrații și republicanii, chiar dacă nu se înțeleg asupra politicilor publice practice, derivă și unii și alții din aceeași tradiție filozofică a liberalismului, ancorată în atașamentul pentru libertatea individuală, cea care permite dezlănțuirea pasiunilor personale. Trump își dorește ceva și prin urmare acționează pentru ca acel ceva să se materializeze. E ce înseamnă liberalismul și ne-a infectat și pe noi.

De aceea căsătoria și copiii nu mai sunt la modă în Regat și tot de aceea cel mai apreciat serial din țară e despre trădători care asasinează loialiști contra cost [...].

Dacă Regatul e disfuncțional – iar o țară în care, conform ultimelor statistici, au loc 299.614 pe an, din care 40 pentru o malformație minoră, chiar e disfuncțională –, atunci acest lucru se datorează faptului că milioane dintre noi am optat să avem un maxim posibil de libertate și avere, cu prețul solidarității sociale.

„Canada Veche” a lui John Diefenbaker, susține Grant, era diferită deoarece contopea paternalismul conservator englez cu etica catolicismului francez, care afirmă că „virtutea trebuie să vină mai înainte de libertate”. Însă acele valori au apus, iar Grant conchide că decesul lor era inevitabil, întrucât nu există țară care să-i poate rezista puterii americane și nici tentației individualismului.

Dacă finalitatea liberalismului nu e tocmai un guvern mondial, atunci e o lume cu aspect uniform. Ce mănâncă japonezii de Crăciun? KFC.

De aceea privesc războiul comercial având drept miză Groenlanda cu îngrijorare și cu – mă tem – pesimism. Da, lui Trump trebuie să i se opună rezistență. E o chestiune de demnitate.

Dar până când noi, europenii, nu ne vom putea vindeca de dependența de America, nu numai militar și economic, ci și psihologic, chiar nu putem funcționa fără SUA și von capitula întotdeauna în fața lor. Ne domină de vreme îndelungată; noi am observat-o doar atunci când imperiul care ne-a tot scăldat în investiții a început brusc să-și tragă înapoi din ele, un fenomen care, din nou, nu-i este specific lui Trump. Joe Biden s-a folosit de subvenții și scutiri fiscale pentru atrage locuri de muncă din Europa înapoi în SUA.

Ironia sorții e că în politica americană există și tradiții mai benigne, numai că acestea au fost mereu repudiate de europeni ca fiind ori naive, ori periculoase, întrucât ele refuză să subvenționeze apărarea militară a Europei de către SUA: curentul libertarian în rândurile republicanilor, respectiv socialist în rândurile democraților. Dacă am fi avut acum un președinte numit Ron Paul sau Bernie Sanders, Groenlanda ar fi scăpat nemolestată.

