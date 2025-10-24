Aceste persoane, în vârstă de 48, 45 și 44 de ani, „au fost arestate sub suspiciunea de a fi ajutat un serviciu de informații străin, încălcând articolului 3 din Legea privind securitatea națională”, potrivit poliției, citată de „Le Figaro” (Franța).

Razie explozivă peste Canalul Mânecii. Trei bărbați au fost arestați joi, 23 octombrie, în capitala britanică, sub suspiciunea de a fi ajutat serviciile de informații rusești, a anunțat poliția londoneză într-un comunicat.

Acești bărbați, în vârstă de 48, 45 și 44 de ani, „au fost arestați sub suspiciunea de a ajuta un serviciu de informații străin, încălcând articolul 3 din Legea Securității Naționale”, potrivit poliției, care a specificat că „țara la care se referă presupusele infracțiuni este Rusia”.

Poliția nu a specificat naționalitățile acuzaților și nici nu a oferit detalii despre activitățile implicate. Percheziții sunt în curs de desfășurare la cele trei locuințe unde bărbații au fost arestați, precum și la o a patra adresă din vestul capitalei.

Consecințe „potențial foarte grave”

„Observăm un număr tot mai mare de persoane pe care le descriem drept 'intermediari' recrutați de serviciile de informații”, a declarat Dominic Murphy, șeful unității de combatere a terorismului din Londra, citat în comunicat.

La mijlocul lunii octombrie, Ken McCallum, șeful serviciului de informații interne britanic (MI5), a avertizat asupra amenințării zilnice a spionajului chinez la adresa Regatului Unit, invocând și amenințarea rusească.

Sursa: Rador Radio România