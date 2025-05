Regele Charles al III-lea și Familia Regală au transmis luni un mesaj de felicitare președintelui Nicușor Dan. Cuvintele au fost prezentate de ambasadorul Regatului unit la București, Giles Portman.

"Soția mea și cu mine dorim să vă transmitem cele mai calde felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al României. Mandatul dumneavoastră începe într-o perioadă de mari incertitudini în Europa și în lume. Împreună ne confruntăm cu numeroase provocări, de la combaterea schimbărilor climatice și protejarea naturii, până la încheierea teribilului conflict din Ucraina. Îmi amintesc foarte bine vizita mea din 2022 la Centrul Romexpo din București, unde ne-am întâlnit pe când erați primar. Știu că, sub conducerea dumneavoastră, nu doar că relația dintre țările noastre va înflori, dar vom rămâne uniți în eforturile noastre comune, inclusiv în sprijinul pentru Ucraina și stabilitatea regiunii", se arată în scrisoare.

Regele poevește cum își amintește cu drag de "timpul petrecut în România în ultimii douăzeci și șapte de ani, timp în care am călătorit prin toată țara și am ajuns să cunosc și să prețuiesc arta, cultura și patrimoniul arhitectural al țării dumneavoastră, precum și toți oamenii din România pe care am avut norocul să-i întâlnesc".

"Știu că, în Regatul Unit, România are cei mai apropiați prieteni și parteneri – o relație cu atât mai puternică și mai vie datorită prezenței diasporei românești înfloritoare de aici, care contribuie enorm la țara noastră", se mai arată în mesaj.