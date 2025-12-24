Comisia electorală din Bosnia a anulat parțial, miercuri, rezultatele alegerilor prezidențiale din Republica Srpska (RS, entitatea sârbă a țării) din cauza „neregulilor, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Decizie comisiei ar putea modifica rezultatul scrutinului organizat pentru desemnarea succesorului lui Milorad Dodik.

La finalul alegerilor anticipate din RS, marcate o participare slabă (35,5%), Sinisa Karan, candidatul sprijinit de Milorad Dodik și de coaliția aflată la putere, a obținut 50,39% din voturi, față de 48,22% pentru Branko Blanusa, susținut de mai multe partide de opoziție, potrivit rezultatelor preliminare.

Diferența dintre cei doi candidați este de sub 10.000 de voturi, dintr-un total de aproximativ 450.000 de alegători care s-au prezentat la secțiile de votare.

Încă din ziua alegerilor, opoziția a acuzat coaliția aflată la putere de „fraude” în cel puțin 100 de secții, afirmând că acest lucru a fost „determinant” pentru rezultatul scrutinului.

Milorad Dodik, care conduce partidul său (SNSD), a respins aceste acuzații, iar recent a declarat că această „istorie este încheiată” pentru el.

Comisia electorală (CIK) a decis la începutul lunii decembrie o renumărare a buletinelor de vot în peste 100 de birouri de votare, dintr-un total de 2.160, și miercuri a anunțat anularea rezultatului în 136 dintre ele, în 17 localități, majoritatea la Doboj (nord), Zvornik (est) și Laktasi (nord-vest), circumscripția electorală a lui Dodik.

„În timpul acestor alegeri anticipate au fost constatate numeroase nereguli”, a declarat un raportor al CIK, Miso Krstovic.

Decizia CIK nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore. Dacă ea va fi aprobată de justiție, CIK va convoca un nou scrutin în birourile de votare contestate.

Acest scrutin a fost organizat după destituirea lui Dodik de către justiția locală.

Milorad Dodik (66 de ani) a primit în februarie interdicția de a deține funcții publice timp de șase ani, o decizie confirmată în apel. El a fost găsit vinovat pentru nerespectarea deciziilor Înaltului Reprezentant internațional, ce are misiunea de a veghea la aplicarea adecvată a

Acordului de pace de la Dayton, semnat în urmă cu 30 de ani.

Bosnia este divizată în două entități autonome: Republica Srpska (RS) și Federația croato-bosniacă.