”Decizia transmite un semnal greșit către Rusia”, spun șefii republicani ai comisiilor de apărare din Congres, într-o declarație comună.

Senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru apărare a Senatului, și republicanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru apărare a Camerei Reprezentanților, își exprimă îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului de reducere a trupelor din România, care pare ”necoordonată și în contradicție cu strategia președintelui”.

”Ne opunem cu fermitate deciziei de a nu menține brigada americană rotativă în România și procesului Pentagonului pentru revizuirea continuă a posturii forțelor sale, care ar putea duce la retrageri suplimentare ale forțelor americane din Europa de Est. Pe 19 martie, am declarat că nu vom accepta modificări semnificative ale structurii noastre de luptă care sunt făcute fără un proces interinstituțional riguros”, se arată în declarația comună a celor doi republicani.

Ei reamintesc că, în urmă cu două săptămâni, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite nu își vor retrage forțele din Europa.

”Președintele are dreptate când spune că postura forțelor SUA în Europa trebuie actualizată, pe măsură ce NATO își asumă sarcini suplimentare, iar natura războiului se schimbă. Însă această actualizare trebuie coordonată pe scară largă atât în ​​cadrul guvernului SUA, cât și cu NATO”, susțin cei doi.

Congressmenii reiterează faptul că România a fost ”un aliat puternic” al SUA, care a făcut investiții majore pentru a găzdui forțele americane și pentru a moderniza infrastructura.

România a cheltuit peste 2% din PIB pentru armată timp de mulți ani și s-a angajat să atingă 5% din PIB.

”Aceste investiții, alături de contribuțiile lor la apărarea estică a NATO și la securitatea Mării Negre, subliniază rolul central al României în securitatea Alianței. În special, din 2016, România a găzduit un detașament american de apărare antirachetă Aegis Ashore, acceptând riscuri politice, militare și economice substanțiale pentru sistemele de teren concepute în principal pentru apărarea aliaților NATO, mai degrabă decât pentru propriul teritoriu”.

Ei mai spun că întărirea armatelor europene va necesita timp, iar retragerea prematură a forțelor SUA de pe flancul estic al NATO în contextul dronelor rusești care au încălcat în ultimul timp spațiul aerian românesc, ”subminează descurajarea și riscă să invite la o nouă agresiune rusă”.

Decizia transmite ”un semnal greșit” Rusiei, chiar în momentul în care președintele Trump exercită presiuni pentru a-l forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor pentru a obține o pace durabilă în Ucraina.

”Președintele are perfectă dreptate: acum este momentul ca America să demonstreze hotărârea noastră împotriva agresiunii rusești. Din păcate, decizia Pentagonului pare necoordonată și direct în contradicție cu strategia președintelui. Este îngrijorător faptul că Congresul nu a fost consultat în prealabil pentru această decizie, în special având în vedere sprijinul clar, bipartizan și bicameral pentru o postură robustă a SUA în Europa, exprimat atât în ​​versiunile Camerei Reprezentanților, cât și în cele ale Senatului, ale Legii de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2026”, atrag atenția republicanii.

Ei solicită clarificări din partea Pentagonului cu privire la modul în care intenționează să atenueze impactul acestei decizii asupra posturii de descurajare și apărare a NATO și dacă s-au coordonat cu aliații pentru a minimiza aceste consecințe.

”De asemenea, vom căuta să obținem asigurări că, așa cum a declarat anterior președintele, cele două brigăzi blindate din Polonia vor rămâne acolo și că Statele Unite vor continua să susțină o prezență constantă, prin rotație, în Polonia, țările baltice și România”, spun Wicker și Rogers.