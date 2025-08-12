UE a organizat luni o reuniune de urgență prin videoconferință a miniștrilor săi de externe, în încercarea de a influența discuțiile programate pentru această săptămână între Donald Trump și Vladimir Putin privind războiul din Ucraina.

Agenția de știri ANSA (Italia) notează că europenii și-au intensificat contactele și lucrează pentru a forma un front unit în sprijinul Ucrainei în urma anunțului summitului între președinții SUA și Rusia, care va avea loc vineri în Alaska. (...)

Întâlnirea urmează unei serii de contacte stabilite în weekend, inclusiv o întâlnire care a avut loc sâmbătă în Regatul Unit între consilieri europeni și americani pe probleme de securitate națională, la care a participat vicepreședintele american J.D. Vance, și a numeroase convorbiri telefonice. Șeful statului ucrainean însuși a purtat discuții în ultimele trei zile cu 13 lideri europeni, precum și cu președinții Kazahstanului și Azerbaidjanului. În plus, Kievul „colaborează cu Statele Unite”.

Kievul trebuie să fie implicat în negocierile de pace din Ucraina, iar Rusiei nu trebuie să i se permită să-i conteste granițele „fără a fi pedepsită”, a declarat prim-ministrul polonez, Donald Tusk, într-o conferință de presă încă în desfășurare, convocată pentru a informa presa poloneză în urma consultărilor din acest weekend dintre liderii europeni, care, a adăugat el, „rămân uniți în abordarea lor”. „Pentru Polonia și partenerii noștri europeni, trebuie să fie clar că granițele nu pot fi schimbate prin forță” și că „Occidentul nu va accepta cererile Rusiei care echivalează pur și simplu cu confiscarea teritoriului ucrainean”.

„Invitarea lui Zelenski la întâlnirea din Alaska ar fi cea mai bună decizie în circumstanțele actuale”, a declarat pentru PAP viceprim-ministrul polonez și ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, conform Ukrinform. „Cred că președintele Zelenski va fi invitat. Astăzi, apar informații conform cărora există posibilitatea ca președintele Zelenski să participe la întâlnirea dintre președintele Trump și Putin. Ar fi cea mai bună decizie și cred că se va întâmpla acest lucru”, a spus Kosiniak-Kamysz. „Săptămâna trecută, am avut ocazia să vorbesc cu cei mai apropiați consilieri ai președintelui Trump”, a adăugat el, „și aceștia și-au exprimat hotărârea de a atinge obiectivul păcii. Polonia va face tot posibilul pentru a realiza o pace justă”, a declarat viceprim-ministrul polonez, adăugând că în opinia sa, ajungerea la un acord de încetare a focului cu participarea președintelui Zelenski este acum mai aproape ca niciodată. Ministrul polonez al apărării a mai declarat că, dacă acest lucru s-ar întâmpla pe 15 august, în ziua aniversării victoriei asupra bolșevicilor în Bătălia de la Varșovia din 1920, ar fi „cel mai frumos cadou” pentru această parte a lumii și pentru viitorul regiunii. Polonia este pregătită să sprijine o posibilă misiune de menținere a păcii în Ucraina, oferind asistență logistică și de infrastructură, dar menținându-și trupele pe teritoriul polonez.

