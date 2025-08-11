Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a câștigat duminică susținerea Europei și a NATO adunând un sprijin diplomatic considerabil înaintea unui summit Rusia-SUA de săptămâna aceasta, comentează Reuters (Marea Britanie).

Donald Trump, care timp de săptămâni a amenințat cu noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru că nu a reușit o încetare a conflictului, a anunțat în schimb vinerea trecută că va organiza un summit cu Vladimir Putin în Alaska pe 15 august. Un oficial de la Casa Albă a declarat sâmbătă că Donald Trump este deschis participării lui Zelenski la discuții, dar că în prezent se pregătesc pentru o întâlnire bilaterală cu Putin.

Liderul de la Kremlin a exclus săptămâna trecută o întâlnire cu Volodimir Zelenski, spunând că, pentru o astfel de întâlnire, condițiile sunt „din păcate încă departe” de a fi îndeplinite.

Donald Trump a spus că un potențial acord ar implica „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”, o declarație care a amplificat îngrijorarea autorităților ucrainene că s-ar putea confrunta cu presiuni pentru a ceda mai mult teritoriu. Volodimir Zelenski a spus că orice decizie luată fără Ucraina va fi „născută moartă” și impracticabilă.

Sâmbătă, liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și ai Comisiei Europene au declarat că orice soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele de securitate ale Ucrainei și Europei. „SUA are puterea de a forța Rusia să negocieze serios”, a declarat Kaja Kallas, coordonatoarea politicii externe a UE, duminică. „Orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, deoarece este o chestiune de securitate a Ucrainei și a întregii Europe”. Miniștrii de externe ai UE se vor întâlni luni pentru a discuta următorii pași, a spus ea.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru postul american de televiziune ABC News că summitul de vineri „va fi despre testarea dlui Putin, cât de serios este în ceea ce privește încheierea acestui război teribil”. A adăugat: „Va fi vorba, desigur, despre garanții de securitate, dar și despre necesitatea absolută de a recunoaște că Ucraina decide cu privire la propriul viitor, că Ucraina trebuie să fie o națiune suverană, care să decidă cu privire la propriul viitor geopolitic”.

Rusia, care a declanșat o invazie pe scară largă în Ucraina în februarie 2022, ocupă acum aproape o cincime din țară. Mark Rutte a spus că un viitor acord de pace nu ar putea include recunoașterea legală a controlului rusesc asupra teritoriului ucrainean, deși ar putea include recunoașterea de facto. El a comparat situația cu cea de după al Doilea Război Mondial, când SUA a acceptat că statele baltice Letonia, Lituania și Estonia erau controlate de facto de Uniunea Sovietică, dar nu au recunoscut legal anexarea acestora.

Volodmir Zelenski a declarat duminică: „Sfârșitul războiului trebuie să fie corect și sunt recunoscător tuturor celor care sunt alături de Ucraina și de poporul nostru astăzi”. Un oficial european a declarat că Europa a venit cu o contrapropunere la cea a lui Donald Trump, dar a refuzat să ofere detalii.

Oficialii ruși au acuzat Europa că încearcă să zădărnicească eforturile dlui Trump de a pune capăt războiului. „Euro-imbecilii încearcă să împiedice eforturile americane de a ajuta la rezolvarea conflictului ucrainean”, a postat duminică pe rețelele de socializare fostul președinte rus Dmitri Medvedev. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat într-o declarație vituperantă că relația dintre Ucraina și Uniunea Europeană seamănă cu „necrofilia”. Roman Alehin, un blogger rus de război, a spus că Europa a fost redusă la rolul de spectator. „Dacă Putin și Trump ajung la un acord direct, Europa se va confrunta cu un fapt împlinit. Kievul - cu atât mai mult”, a spus el.

Niciun detaliu despre schimbul teritorial propus la care a făcut aluzie Donald Trump nu a fost anunțat oficial. Pe lângă Crimeea, pe care a ocupat-o în 2014, Rusia a revendicat oficial regiunile ucrainene Luhansk, Donețk, Herson și Zaporijjia, deși controlează doar aproximativ 70% din suprafața ultimelor trei. Deține porțiuni mai mici de teritoriu și în alte trei regiuni, în timp ce Ucraina susține că ocupă o fâșie din regiunea rusă Kursk. Serghei Markov, un analist pro-Kremlin, a declarat că un schimb de teritorii ar putea implica cedarea de către Rusia a 1.500 km pătrați Ucrainei și obținerea a 7.000 km pătrați, despre care a spus că Rusia îi va ocupa oricum în aproximativ șase luni. Nu a furnizat nicio dovadă care să susțină aceste cifre. Rusia a ocupat doar aproximativ 500 de km pătrați de teritoriu în iulie, potrivit analiștilor militari occidentali, care spun că avansurile sale masive au venit cu prețul unor pierderi foarte mari.

Ucraina și aliații săi europeni sunt bântuiți de luni de zile de teama că Donald Trump, dornic să își asume meritul pentru încheierea păcii și sperând să încheie acorduri comerciale comune profitabile între SUA și Rusia, s-ar putea alinia cu Vladimir Putin pentru a încheia un acord care ar fi profund dezavantajos pentru Kiev. Aceștia au fost încurajați oarecum recent, deoarece președintele Trump, după ce a exercitat presiuni puternice asupra lui Zelenski și l-a certat public în Biroul Oval în februarie, a început să-l critice pe Vladimir Putin în timp ce Rusia ataca Kievul și alte orașe.

Însă iminentul summit Putin - Trump, convenit în timpul unei vizite de săptămana trecută la Moscova a trimisului lui Donald Trump, Steve Witkoff, a readus la viață temerile că Ucraina și Europa ar putea fi marginalizate. „Ceea ce vom vedea reieșind din Alaska va fi aproape sigur o catastrofă pentru Ucraina și Europa”, a scris Phillips P. O'Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews din Scoția. „Iar Ucraina se va confrunta cu cea mai teribilă dilemă. Acceptă acest acord umilitor și distructiv? Sau va merge singură, nesigură de sprijinul statelor europene”?

Duminică, analistul politic ucrainean Volodimir Fesenko a declarat că parteneriatul Ucrainei cu aliații săi europeni este esențial pentru a contracara orice încercări de a o ține departe de masa negocierilor. „Pentru noi, în acest moment, o poziție comună cu europenii este principala noastră resursă”, a spus el la postul de radio ucrainean.

Sursa: Rador Radio România