Mai întâi o ovație, apoi imnul național intonat în picioare, cu mâinile pe inimă, de către toți deputații europeni prezenți, moment urmat de un minut de reculegere acompaniat de un cor a cappella.

Astfel relatează „RAI News” (Italia) întâmpinarea făcută președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în Rada Supremă, parlamentul unicameral al Ucrainei.

„Ucraina va învinge, dar vă pot asigura că totul va depinde de voi: nimic nu va fi, nu poate fi și nu ar trebui decis fără voi. Sprijinul nostru nu va lipsi niciodată, militar și umanitar, sprijin prin sancțiuni dure împotriva mașinii de război rusești și investiții reale. Așa apărăm Ucraina și lucrăm pentru pace”, a spus Metsola în discursul său. Continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei. Ne așteptăm ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni să fie adoptat foarte curând și ne coordonăm îndeaproape cu aliații noștri pentru a asigura impactul său maxim. Vom continua să reducem gazele și petrolul rusesc și vom aborda problema flotei din umbră care continuă să fie operațională. Nu aveți nevoie de cuvintele mele de empatie. Ceea ce aveți nevoie, ceea ce Europa a oferit din prima zi și ceea ce vom continua să oferim, este un sprijin concret. Sprijin cu arme, muniții și instruire. Sprijin cu ajutor umanitar pentru familiile care și-au pierdut casele și cei dragi. Sprijin prin sancțiuni dure pentru a slăbi mașina de război rusă și sprijin prin diplomație pentru a menține cauza ucraineană în fruntea agendei noastre.

„Trebuie să fim clari în ceea ce privește felul de pace pe care îl căutăm”, a continuat Metsola. „O pace falsă nu va face decât să amâne un alt conflict, cu riscul unuia și mai mare. Pacea pe care o căutăm trebuie să fie permanentă, bazată pe dreptate și demnitate. Curajul vostru a inspirat lumea: vom fi mereu alături de voi, vă vom sprijini, atâta timp cât vă vom avea în familia noastră europeană. Suntem aici cu voi și suntem aici pentru a rămâne. Nu veți fi niciodată singuri. Parlamentul European va sta ferm alături de voi, pas cu pas, până când pacea va fi asigurată, până când libertatea va fi restabilită și până când Ucraina își va ocupa locul cuvenit în familia noastră europeană. Când pacea va sosi, vom fi în continuare alături de voi în reconstrucție. Deschidem o reprezentanță permanentă a Parlamentului European aici, la Kiev, pentru a putea fi prezenți pe teren și a lucra alături de voi în fiecare zi. Acesta a fost angajamentul nostru față de voi și l-am respectat. Nu veți merge niciodată singuri”.

„Când va veni acea pace și când în sfârșit, acest capitol întunecat se va închide, vom fi în continuare alături de voi în timp ce reconstruiți. Și în curând vă veți alătura familiei de națiuni a Uniunii Europene. Vă mulțumim că ați dat dreptate celebrului proverb ucrainean: «O inimă curajoasă este mai puternică decât două brațe puternice». Iar inima Ucrainei bate atât de puternic încât lumea o simte. Așa cum a spus președintele vostru Zelenski la 1 martie 2022, adresându-se Parlamentului European, «lumina va învinge întunericul, viața va învinge moartea». A fost adevărat atunci, este adevărat și astăzi”, și-a încheiat, în aplauze, Roberta Metsola discursul.

Sursa: Rador Radio România