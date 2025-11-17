Grupul Sapa, producător italian de componente auto, a încheiat un acord de colaborare cu Wandercraft, o companie franceză specializată în producția de exoschelete, și a decis să integreze roboții umanoizi ai companiei în procesele sale de producție.

Potrivit „IlSole24Ore” (Italia), proiectul va începe în primul trimestru al anului 2026 cu patru roboți. Fabrica-pilot a Sapa va fi în Arpaia, în provincia Benevento, unde compania produce componente pentru interior, exterior și compartimentul motorului auto, în principal pentru Stellantis și Iveco. Studiul se concentrează pe Calvin-40, robotul umanoid modular autonom dezvoltat de Wandercraft, conceput pentru a manipula și deplasa încărcături grele.

Acordul dintre Sapa și Wandercraft face parte din parteneriatul strategic stabilit între compania producătoare de roboți izo-scheletici și umanoizi și Groupe Renault, care a investit prin achiziționarea unei participații minoritare în cadrul companiei. În acest context, colaborarea dintre Wandercraft și Sapa extinde efectiv aplicațiile roboților umanoizi de la rețeaua industrială a producătorilor de vehicule la furnizorii de nivel 1, accelerând implementarea acestor noi tehnologii și învățarea în medii reale. Dintr-o perspectivă strategică, acest parteneriat reprezintă o oportunitate unică pentru o companie globală de robotică care își integrează dispozitivele în ciclurile de producție auto. De asemenea, marchează o premieră pentru industria italiană, Sapa devenind primul producător industrial din țară care alege să integreze robotica umanoidă în fabricile sale, ca parte a foii sale de parcurs pentru automatizare.

„Sapa a fost întotdeauna în avangarda inovației, nu doar în fabricarea de componente, ci și în leadershipul în automatizarea industrială”, a subliniat un comunicat al Consiliului de Administrație al Grupului. „Recenta achiziție a Megatech și acest parteneriat cu Wandercraft întăresc această mentalitate.” Este vorba despre investiții în viitor, explică în continuare Consiliul de Administrație Sapa, „nu doar în modul în care producem componente, ci și în modul în care gestionăm producția în sine.” Sapa este un jucător de top în sectorul componentelor auto, cu o tendință puternică de creștere a veniturilor între 2022 și 2024 - o rată anuală compusă (CAGR) de peste 18% - și venituri consolidate de aproximativ 650 de milioane de euro în 2025, comparativ cu 360 de milioane de euro în 2024, datorită consolidării Megatech, o companie germană achiziționată în cursul anului.

Prima fază a implementării proiectului se va concentra pe mișcarea repetitivă, de înaltă precizie, a pieselor mari și grele, sarcini în care umanoizii Wandercraft excelează pe piață. Mai exact, Wandercraft și Sapa vor dezvolta împreună o serie de cazuri de utilizare care reflectă fluxuri de lucru din lumea reală în medii cu randament ridicat, cum ar fi fabricarea de componente auto. „Acest lucru asigură că fiecare aplicație Calvin-40 este construită special și este extrem de performantă pe măsură ce se extinde în mai multe locații, întărind convingerea Wandercraft că inteligența umanoidă începe cu stăpânirea unor sarcini specifice, cu impact ridicat”, au scris cele două companii într-un comunicat.

Sursa: Rador Radio România