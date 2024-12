Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) a decis joi că România și Bulgaria vor adera la spațiul Schengen și cu frontierele terestre de la 1 ianuarie 2025.

UPDATE

Prim-vicepreședinte formațiunii extremiste AUR, Marius Lulea, a transmis că intrarea României în spațiul Schengen reprezintă "o victorie a demnității poporului român, dar și o rușine pentru guvernele corupte PSD și PNL".

"Timp de ani de zile, slugile de la București au acceptat cu obediență umilința impusă de imperialismul european, fără să lupte pentru drepturile fundamentale ale țării. În loc să acționeze ferm, au preferat să caute aprobarea de la Bruxelles, sacrificând interesele naționale. În toată această perioadă, România a fost marginalizată, în timp ce politicienii corupți se îngrijeau doar de propriile buzunare. Au lăsat infrastructura la pământ, economia să stagneze și diaspora să sufere la granițe. Intrarea în Schengen nu vine ca o realizare a acestor guverne, ci ca o reacție la presiunea exercitată de românii care au votat pentru suveranismul românesc și pentru schimbare", a spus Lulea.

El a adăugat că "poporul român este demn și a demonstrat prin alegeri că nu mai acceptă slugărnicia PSD-PNL", iar fără sprijinul lor, "România ar fi rămas în continuare la periferia Europei, într-un joc al intereselor străine".

+++

Într-o scurtă reacție tot pe Facebook, șefa USR, Elena Lasconi, a scris: "România a îndeplinit condițiile tehnice de 12 ani să intre în Schengen! Votul de azi e un gest de dreptate pentru români".

+++

Șeful interimar al PNL, Ilie Bolojan, spune că decizia de astăzi a Consiliului miniștrilor de Interne din Uniunea Europeană consfințește un moment important pentru români.



"Schengen înseamnă respect și egalitate pentru cetățenii României, iar pentru companii, mai puțin timp pierdut și mai mulți bani economisiți. Nu vom mai aștepta la graniță, iar cozile de camioane vor fi o amintire. Este o reușită a noastră, a românilor. Este și o dovadă că atunci când guvernele, miniștrii și funcționarii lucrează împreună și fac ce trebuie lucrurile ies bine. În spatele unei astfel de decizii este atât o muncă de diplomație, dar și una de combatere a migrației și de confirmare a capacității țării noastre de a fi un gardian al spațiului de liberă circulație în Uniunea Europeană. Mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția la această reușită", a scris Bolojan pe contul lui de Facebook.



Liderul liberal a mai spus și că "adoptarea târzie a acestei decizii este o temă de reflecție despre cum putem reprezenta mai bine România, cum putem guverna mai bine pentru o țară de încredere în așa fel încât cetățenii noștri să stea cu fruntea sus oriunde în Europa și în lume".



+++

Imediat după anunț, Marcel Ciolacu a susținut o declarație de presă la Palatul Victoria în care a salutat decizia de aderare la Schengen, mulțumind în mod special cancelarului german Olaf Scholz și premierilor Italiei, Spaniei și Ungariei, dar și Comisiei Europene și Parlamentului European pentru suport.

"România va fi membru cu drepturi depline în spațiul Schenghen, începând cu 1 ianuarie 2025. Este o decizie istorică, luată în urmă cu puțin timp la Consilul JAI, reunit de la Bruxelles. Aceasta este de fapt o victorie a dreptății și a demnității naționale și un semnal clar că nu vom accepta vreodată să fim cetățeni de mâna a doua în Europa. Este, înainte de toate, un triumf al tuturor românilor, indiferent de opțiunea politică sau de situația socială. Este o victorie a muncii în echipă pentru binele României, pentru că la acest moment au contribuit lideri de opinie din țară și din străine, personalități publice, oameni obișnuiți, alături de miniștri, diplomați, europarlamentari și tehnicieni din zeci de instituții", a spus Ciolacu.

Premierul a mai declarat că, pentru companiile românești, care fac afaceri cu parteneri din statele europene, eliminare a controalelor la frontierele va facilita comerțul și va reduce costurile logistice.

"Asta înseamnă că mărfurile românești vor deveni mai competitive, ceea ce va stimula economia și va crea noi oportunități de afaceri și locuri de muncă, iar pentru români această decizie aduce beneficii concrete și imediat, mai ales pentru cei din diaspora, care călătoresc frecvent în România, în special în perioada sărbătorilor. Nu se va mai sta zeci de ore la frontiere și se va circula liber, fără controale suplimentare. Asta înseamnă mai mult timp petrecut cu familiile și mai puțin stres în călătorii", a continuat șeful Guvernului.

Marcel Ciolacu a ținut să puncteze și că aderarea la Schengen este "rezultatul eforturilor susținute pe care l-am început din prima zi a mandatului de premier, când am anunțat că integrarea deplină a României în Schenghen reprezintă una dintre marile priorități ale acestui Guvern".

"Am avut în acest timp numeroase întâlniri cu omologii mei din statele europene, care au devenit susținătorii cauzei noastre și vreau să le mulțumesc", a conchis acesta.

+++

Președintele Klaus Iohannis a susținut și el o declarație de presă, afirmând că decizia a fost "prea mult așteptată de noi".

"Astăzi am o veste bună! România este în Schengen cu drepturi depline! În această dimineață, la Bruxelles, a fost luată decizia privind aderarea țării noastre și cu frontierele terestre la spațiul Schengen, cu aplicare din 1 ianuarie 2025, o decizie așteptată prea mult timp de către noi toți. Datorită eforturilor coordonate ale autorităților române și a demersurilor intense care s-au făcut la nivel politico-diplomatic – și vreau să evidențiez aici în special Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe, ne putem bucura, în sfârșit, de un drept binemeritat, dobândit în mod legitim de România.Aderarea la spațiul Schengen reprezintă un pas firesc și necesar în consolidarea statutului României de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene", a spus Iohannis.

Președintele a adăugat că "avantajele apartenenței noastre la spațiul comun de liberă circulație sunt multiple și au impact direct asupra cetățenilor, asupra economiei și a imaginii externe a țării noastre".

"Eliminarea controalelor la frontierele interne înseamnă circulație mai rapidă și mai simplă pentru cei care călătoresc, timpul petrecut la granițe va fi considerabil redus, iar costurile logistice pentru companii vor scădea, ceea ce va crește rapid competitivitatea produselor și a serviciilor românești pe piața europeană. În același timp, crește considerabil și atractivitatea României pentru investitorii străini, care vor vedea un avantaj comercial în conectivitatea sporită a țării noastre", a continuat el.

Șeful statului a mai notat că apartenența deplină la spațiul Schengen consolidează, așadar, poziția strategică a României ca poartă între Estul și Vestul Europei.

"Aderarea la spațiul Schengen a reprezentat un obiectiv strategic important pentru țara noastră. De-a lungul timpului, au existat o serie de obstacole, în ciuda faptului că România este de mult timp pregătită tehnic pentru a respecta exigențele Schengen. Pentru a înlătura toate aceste dificultăți și pentru a convinge partenerii europeni că avem tot dreptul să facem parte din Schengen, m-am implicat personal astfel încât să obținem un rezultat pozitiv. Am purtat, în acest sens, nenumărate discuții cu omologii mei, am participat la reuniuni și la consultări de natură să convingă fiecare țară în parte să își exprime susținerea pentru noi", a completat Klaus Iohannis.

Acesta a punctat și că decizia de astăzi este o confirmare clară, fără nici un fel de interpretare, a unei realități.

"Locul României este în spațiul Schengen, în baza performanțelor și a angajamentului nostru.Vreau să felicit toate instituțiile implicate în acest amplu efort și să le mulțumesc pentru munca depusă și perseverența în susținerea activă a acestui demers pe parcursul tuturor acestor ani. Mulțumesc, totodată, instituțiilor europene și tuturor statelor membre care ne-au susținut în acest proces complex. România va continua să acționeze responsabil pentru protejarea și consolidarea frontierelor externe ale Uniunii, inclusiv pentru gestionarea eficientă a migrației ilegale.România este și va rămâne o țară proeuropeană", a mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis a precizat că, totuși, în ultima vreme "am văzut încercări grave de a minimaliza importanța Uniunii Europene". Mai mult, s-au făcut auzite voci care contestă beneficiile apartenenței noastre la spațiul european, iar "cetățenii au nemulțumiri și sunt îndreptățiți să ceară mereu mai mult și mai bine de la clasa politică din țara noastră, dar cei care dau vina pe Uniunea Europeană pentru aceste nemulțumiri nu ne vor binele".

"Sigur că Uniunea Europeană poate să funcționeze mai bine și evident că politicienii români trebuie să fie încă și mai implicați pentru a obține pentru țara noastră cât mai multe beneficii care rezultă din apartenența noastră europeană.Dar, de câte ori ne gândim la o viață mai bună și la un trai mai prosper, ne gândim la cum arată viața într-o țară occidentală, și de multe ori auzim sloganul <vrem o țară ca afară>. Ne dorim mai multe libertăți, nu mai multe restricții, ne dorim mai multă libertate de opinie, nu mai puțină.Așadar, de fapt, ne dorim mai multă Europă, nu mai puțină, iar cei care instigă la negarea beneficiilor și valorilor europene sunt adversari ai democrației și ai libertății și vor izolarea țării noastre. România este o țară stabilă, o țară solidă și sigură! Direcția europeană rămâne singura noastră cale reală de dezvoltare, iar toate forțele politice democratice au obligația de a lucra împreună pentru a păstra nealterat acest parcurs", a conchis șeful statului.







+++

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat într-un mesaj postat pe X că "România a fost acceptată complet în spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2025", potrivit deciziei Consiliului JAI de joi.

"Un beneficiu major pentru economia nostra și călătorii mai rapide spre casă pentru milioane de români care trăiesc și călătoresc în UE", a mai scris el.

Și șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat tot pe X că "este gata" și s-a decis ca România și Bulgaria să adere complet la Schengen de la 1 ianuarie 2025.

+++

Înainte de a intra în ședința Consiliului JAI, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că ședința este "cea mai importantă, sper ultima înainte de intrarea în spațiul Schengen".

"E o ședință în care se vor discuta multe lucruri, nu este nimic încheiat până când decizia nu va fi luată. Am muncit din greu să ajungem aici. (...) Am avut permanent în gândul nostru cozile interminabile de la frontieră, transportatorii care suferă pierderi, momentele de tensiune, de dezamăgire uneori. Am invocat de multe ori în discuțiile noastre aceste lucruri și sunt absolut convins că ele au avut efect în dezbaterile pe care le-am avut", a spus Predoiu.

El a dat asigurări că România a dat tot ce a putut pentru a avea un rezultat pozitiv și "intrăm în sală determinați să obținem acest rezultat".

Legat de faptul că după aderare se vor mai menține controale timp de 6 luni, Predoiu a spus că acestea vor fi pe modelul controalelor dintre Ungaria și Austria: controale aleatorii, bazate pe analize de risc și care să nu stingherească traficul la frontieră.

Cătălin Predoiu participă joi la sesiunea Afaceri Interne a Consiliului JAI, care are loc la Bruxelles și unde se discută adoptarea deciziei Consiliului de stabilire a datei pentru eliminarea controalelor asupra persoanelor la frontierele terestre interne cu Bulgaria și România și între acestea.