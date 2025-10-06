În cadrul reuniunii ministeriale informale a Inițiativei Central Europene (ICE) de la New York, din marja Adunării Generale a ONU, Oana Țoiu a confirmat disponibilitatea României de a prelua Președinția-în-Exercițiu a ICE începând cu 1 ianuaria 2026.

Acest demers reconfirmă "interesul prioritar acordat de România cooperării regionale, relațiilor de bună vecinătate și procesului de aderare europeană a statelor candidate, atât a celor din vecinătatea estică, Republica Moldova și Ucraina, cât și a partenerilor din Balcanii de Vest", potrivit unui comunicat MAE.

Pe durata mandatului, România își propune să contribuie prioritar la accelerarea procesului de integrare europeană a candidaților, la dinamizarea cooperării regionale cu accent pe conectivitate - energetică, de transport și digitală - intensificarea dialogului politic între participanți și a cooperării în plan economic.

De asemenea, România va acționa pentru îmbunătățirea rezilienței regiunii în contextul geopolitic actual, marcat inclusiv de intensificarea amenințărilor și atacurilor hibride.

România îi va succeda Serbiei și va exercita acest mandat până la 31 decembrie 2026.

România a mai exercitat o singură dată Președinția ICE, în 2009, an în care organizația a aniversat 20 de ani de existență.