Bulgaria încheie anul cu un PIB de 113 miliarde de euro, cu o creștere a economiei de peste 3%, ceea ce o plasează între primele cinci țări din UE, a declarat premierul demisonar, Rosen Jeliazkov, în timpul ultimei ședințe de cabinet pe anul 2025.

„Bulgaria nu mai este cea mai săracă țară din UE, în ceea ce privește puterea de cumpărare suntem înaintea unor țări precum Grecia, România, Ungaria, Slovacia și Lituania. Și trebuie să subliniem acest lucru, pentru că este un motiv de încredere în sine”, a mai spus Jeliazkov, citat de „24Ceasa” (Bulgaria). Inflația de 3,6% nu a avut nicio legătură cu moneda euro, ci cu creșterea puterii de cumpărare și a economiei.

Rata șomajului a scăzut cu 0,6% față de 2024, creșterea numărului de persoane pe piața muncii a crescut cu 1,6%. Există o rată record de colectare - cu peste 10 miliarde de leva mai multe venituri față de 2024, a mai subliniat Jeliazkov. El a adăugat că guvernul pare politic, dar a funcționat ca unul de lucru, cu un program clar pentru 2025. Printre cele mai importante sarcini s-au numărat stabilizarea financiară, reluarea plăților în cadrul Planului de Redresare și Reziliență și intrarea în zona euro. Luni, Bulgaria a primit o a treia plată în cadrul Planului, în valoare de 1,47 miliarde de euro.

Cu această ocazie, viceprim-ministrul Tomislav Doncev a declarat că, odată cu aceasta, sumele totale din cadrul acestuia se ridică la 2 miliarde de euro. Dacă se adaugă fondurile plătite în cadrul politicii de coeziune, fondurile care au fost investite în economia bulgară sunt de 8 miliarde de leva, ceea ce este fără precedent, a mai spus Doncev. El a declarat că în prima jumătate a anului viitor, ar trebui transferate a patra și a cincea plată în cadrul Planului, în valoare totală de 2,5 miliarde de euro. Indiferent de speranța de viață a acestui guvern, suntem ambițioși să facem tot ce este necesar pentru a ajuta următorul cabinet să investească fondurile rămase, a adăugat vicepremierul bulgar.

Ulterior, pe profilul său de Facebook, liderul formațiunii Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB), Boiko Borisov, a comentat că anul acesta portofoliul statului bulgar e mai mare cu peste 10 miliarde de leva. Mai mult au toți bulgarii, bani colectați de acest guvern, a subliniat el.

Potrivit acestuia, banii nu mai ies, ci intră în trezorerie. „Am obținut încasări record în 2025, după o lovitură asupra contrabandei și a sectorului gri, și asta în doar 11 luni. Asta înseamnă mai mulți bani pentru pensii, salarii și investiții, nu pentru scheme și umbrele”, a spus Borisov.

