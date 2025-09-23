Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a venit cu detalii despre întâlnirea de luni cu premierul Ilie Bolojan, prezent la Bruxelles.

"În Bruxelles l-am întâlnit pe premierul României, Ilie Bolojan, care a avut mai multe întâlniri cu decidenți din Comisia Europeană, printre care și comisarul Valdis Dombrobskis pe tema măsurilor pentru sănătatea financiară și fiscală a țării dar și comisarul Andrius Kubilius cu privire la planul de investiții pe care România trebuie să îl prezinte până în 30 noiembrie pentru a accesa cele peste 16 miliarde Euro, împrumuturi în cadrul mecanismului SAFE pe care l-am adoptat anul acesta", a scris Mînzatu într-o postare pe Facebook.

Vicepreședinta CE a declarat și că a discutat cu premierul Bolojan despre situația investițiilor din PNRR și despre transferarea unora dintre acestea în fondurile UE clasice, din Politica de Coeziune.

"Am discutat despre implementarea Fondului Social European plus în România dar și despre soluții pentru continuarea unor investitii cheie din PNRR precum unele din spitale, dincolo de cele opt care vor fi susținute din PNRR. PNRR a avut dintotdeauna un termen fix, fără prelungiri: 30 august 2026, cu trimiterea ultimei facturi la Bruxelles până în 30 septembrie 2026 și efectuarea ultimelor plăți de la Comisie către statele membre până la finalul anului 2026. Ca atare, toate proiectele care nu erau suficient de avansate încât să poată fi finalizate complet în acest calendar au fost propuse pentru a fi extrase din PNRR pentru a nu risca plata tranșeelor aferente din cauza neîndeplinirii unor ținte din aceste investiții. Politica de coeziune rămâne o sursă de finanțare crucială pentru a rezolva în România o parte dintre nevoile cheie din educație, sănătate, incluziune sociala", a continuat ea.

Comunicarea Guvernului pe subiect a fost una sumară. Pe pagina de Facebook a Executivului este citat scurt premierul Ilie Bolojan, care a spus: "Discuție foarte bună astăzi la Bruxelles cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Am abordat viitorul buget al UE, inițiativa SAFE și oportunitățile României pe piața internă europeană, în competitivitate, educație și crearea de locuri de muncă".

