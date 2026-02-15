”Cred că este același mesaj”, a declarat secretarul american de stat Marco Rubio pentru Bloomberg, când a fost întrebat despre discursul său în comparație cu cel al vicepreședintelui JD Vance, de anul trecut.

”Cred că este același mesaj ... Cred că ceea ce a spus vicepreședintele anul trecut, foarte clar, a fost că Europa a luat o serie de decizii interne care amenințau alianța și, în cele din urmă, pe ei înșiși, (mesajul) nu e pentru că urâm Europa sau nu ne plac europenii, ci pentru că - pentru ce luptăm, ce ne leagă împreună?”



”În cele din urmă, este vorba despre faptul că amândoi suntem moștenitori ai aceleiași civilizații”, a mai spus el.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat discursul lui Rubio, pe care l-a numit ”un bun prieten” și ”un aliat puternic”.

”Trebuie să avem o Europă independentă și puternică, pentru a fi un aliat puternic în NATO”, a spus ea.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Europa e ”un gigant adormit”, cu ”capabilități uriașe de apărare”. El a pledat pentru un NATO ”mai european NATO” și pentru o apărare europeană comună, atrăgând atenția că Europa nu a făcut suficient pentru propria apărare în ultimii 80 ani.

''Trebuie să stăm pe propriile picioare'', a insistat el, adăugând că Regatul Unit va desfășura un grup aeronaval în Atlanticul de Nord, în cadrul unei misiuni de securizare a coastelor Statelor Unite și ale altor aliați din NATO.

Starmer a semnalat încă o dată dorința Londrei de a se apropia de piața unică a UE:

''Nu mai suntem Regatul Unit din perioada Brexitului. Europa trebuie să zboare cu propriile aripi, ceea ce presupune lăsarea deoparte a micilor dispute politice și a preocupărilor pe termen scurt. Trebuie să lucrăm împreună pentru a construi o Europă mai puternică și o Alianță Nord-Atlantică mai europeană”.

Și Ursula von der Leyen a subliniat că Europa trebuie ''să treacă la viteza superioară și să-și asume responsabilități'' privind propria apărare.

Aplauze și coridoare

Cei prezenți la discursul lui Rubio au aplaudat, dar pe coridoarele Conferinței de la Munchen atmosfera a fostdiferă. Cel puțin așa spun jurnaliști care au discutat cu liderii europeni.