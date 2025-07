Imaginile sunt atrăgătoare: tinere africane cu codițe afro care zâmbesc, sau citesc în timp ce stau întinse pe paturi suprapuse. Arată ca niște studente, însă, în realitate, sunt muncitori recrutați pentru a asambla drone în fabrici din Tatarstan.

O anchetă jurnalistică le-a descoperit pe tinerele africane la o mie de kilometri est de Moscova și la aproximativ 1.500 de granița cu Ucraina, scrie „Avvenire” (Italia). Ele lucrează la aceleași drone care vizează cu sutele orașele ucrainene și pe care Iranul le furnizează acum din ce în ce mai puțin și doar pe bucăți. Era iunie acum doi ani când Casa Albă a publicat fotografii din satelit care confirmau existența fabricilor de drone în Rusia. Și nu este o noutate faptul că Moscova atrage forță de muncă din statele africane „prietenoase” pentru locuri de muncă pe care rușii nu le consideră atractive din punct de vedere economic. Șomajul în țară este de 2%, iar pentru bărbații din cele mai sărace regiuni, înrolarea în armată este mai profitabilă decât munca într-o fabrică.

Acum, o anchetă a ziarului Le Monde a descoperit o rețea de trafic de tinere africane care alimentează industria de război rusească.

Totul, cu excepția dronelor, este specificat clar pe site-ul https://startworld.alabuga.ru, care oferă formare profesională în zona economică specială (SEZ) din Alabuga, cea mai de succes „zonă economică specială” (SEZ) din Federația Rusă. Acolo sosesc companii, inclusiv străine și în special chineze, atrase de un regim fiscal atractiv: impozitare 2%, zero taxe vamale și zero TVA pentru materialele și utilajele importate, zero taxe pe proprietate și transport. În acest paradis al dezvoltării economice, se oferă locuri de muncă. În diverse sectoare: de la logistică la alimentație, de la ospitalitate la industrie.

Pentru cei care doresc să aplice, cerințele sunt puține și clare: sexul trebuie să fie neapărat feminin, vârsta între 18 și 22 de ani, iar persoana interesată să fie cetățeană a uneia dintre cele 85 de țări de pe listă (de la Algeria la Azerbaidjan, trecând prin aproape toate statele africane, precum și Belarus, Moldova, Armenia, Tadjikistan...), să aibă diplomă de liceu, pașaport și să nu sufere de boli cronice. La sosire, este programat un control medical, iar cei care nu sunt potriviți vor fi respinși. Programul oferă cazare în reședințe speciale chiar în Alabuga, la tarife rezonabile. Camere comune dotate cu frigider, duș, lenjerie de pat și mașină de spălat. Contractul de muncă este promis în termen de două luni de la sosire. Salariul variază între 420 și 680 de euro pe lună: nu mult pentru o rusoaică, dar suficient în ochii multor femei africane. În procedura de admitere, care poate fi începută pe Telegram urmând instrucțiunile simple furnizate de site, este necesar angajamentul de a învăța cel puțin o sută de cuvinte în limba rusă. De aici și fotografiile promoționale cu fetele cu cărți în mâini.

Potrivit Le Monde, din 2023, sute de tinere africane efectuează manual operațiunile delicate de precizie (din acest motiv, se preferă mâinile tinerelor femei) necesare pentru asamblarea pieselor dronei iraniene Shahed-136 cu componente electronice fabricate în China. Finisate în negru, dronele sunt botezate Geran 2. În ultimii doi ani, producția a crescut de la 10, la 20 pe zi. În total, o sută pe săptămână. Situl industrial Alabuga Sez este deținut de Republica Autonomă Turcă Tatarstan, însă comanda de război este destinată Ministerului Apărării din Rusia. Contractul, încheiat la sfârșitul anului 2023, prevedea livrarea a 6.000 de drone până în septembrie anul viitor, însă deja în aprilie 2023 fuseseră furnizate 4.500 și, cu acești timpi de producție, în două sau trei luni s-ar depăși pragul de 11.000.

Institutul American pentru Știință și Securitate Internațională a achiziționat fotografii din satelit ale zonei Alabuga în aprilie anul trecut, după ce o dronă ucraineană a lovit mai multe clădiri (o rafinărie din apropiere fiind lovită în aceeași zi). Imaginile arată cămine avariate, însă două zone de producție din apropiere sunt intacte, cu structuri metalice anti-dronă pe acoperișuri. Institutul Washington susține, citând documente interne din Alabuga, că studenții de la Institutul Politehnic local au fost implicați în producția de aeronave fără pilot, mulți dintre aceștia participând în 2023 la perioade de pregătire tehnică în Iran.

Se spune că în timpul celor patruzeci de luni de război din Ucraina, Moscova a lansat aproximativ 30.000 de drone Shahed-136. Utilizarea masivă a atacurilor aeriene poate fi explicată prin dificultățile și pierderile enorme de la sol. Și în timp ce industria de război se bazează pe forța de muncă africană, în rândul militarilor apar recruți proveniți din zone de influență rusești: ucrainenii au capturat doi camerunezi în apropierea frontului Siversk, la Donețk. Cei doi, identificați ca fiind Jean Pafe și Anatole Frank, au declarat că au venit în Rusia pentru a lucra și pentru un tratament medical, fiind aparent forțați să se înroleze și trimiși la război. Aceștia susțin că au împărțit tranșeele cu africani din Zimbabwe, cu asiatici din Bangladesh și chiar cu chinezi.

În ultimele zile, Coreea de Nord a declarat că este pregătită să trimită până la 25.000 de muncitori în Rusia, probabil în zona rurală Alabuga, pentru a ajuta Moscova să își crească producția de drone. Iar pe 15 iunie, o fabrică de automobile din Alabuga a fost lovită de un atac cu drone ucrainene. Bilanțul furnizat de guvernatorul local a fost de un mort și treisprezece răniți.

Sursa: Rador Radio România