Rusia va răspunde sancțiunilor impuse de Norvegia împotriva a două companii rusești cărora li s-a interzis pescuitul în zona sa economică exclusivă dacă nu se ajunge la un acord, a anunțat vineri directorul adjunct al Agenției Federale pentru Pescuit din Rusia, Vasili Sokolov.

„Aceasta constituie o încălcare de către Norvegia a obligațiilor sale asumate în temeiul acordurilor. Vom negocia cu ei. Dacă nu putem găsi o soluție reciproc acceptabilă, probabil vom riposta și vom împiedica intrarea lor în zona noastră economică”, a declarat Sokolov la o reuniune a Consiliului Științific și Industrial Volga-Caspică din Astrahan, potrivit presei locale.

Companiile rusești de pescuit sancționate sunt Norebo și Murman Seafood. Potrivit lui Sokolov, întâlnirea dintre cele două părți va avea loc între 8 și 12 decembrie, moment în care Rusia va apăra acordurile interguvernamentale în vigoare din anii 1970.

Deși directorul adjunct al agenției ruse a recunoscut că numărul navelor de pescuit rusești prezente în apele norvegiene îl depășește pe cel al navelor norvegiene din apele rusești, fapt care va îngreuna negocierile.

Între timp, ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a declarat vineri că este „nedrept” ca Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei, conform planului de pace elaborat de Statele Unite și Rusia și divulgat de instituții media precum portalul american Axios.

„Un armistițiu trebuie să se bazeze pe situația de pe teren, nu pe cereri inacceptabile din partea Rusiei. Pacea trebuie să se bazeze pe dreptul internațional și pe respectul pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Este nedrept să ceri Ucrainei să cedeze teritoriu”, a declarat Eide la Oslo.

Printre altele, planul de pace elaborat de SUA cu Rusia prevede ca Kievul să își limiteze armata la maximum 600.000 de oameni după război, exclude intrarea Ucrainei în NATO și cere ca țara invadată să se retragă de pe teritoriul pe care îl controlează încă în propria regiune estică Donbas.

Acea regiune din estul Ucrainei ar deveni o zonă demilitarizată și ar fi recunoscută de facto la nivel internațional ca fiind rusească.

Celelalte două regiuni disputate, Herson și Zaporijjia, ar urma să cadă sub controlul fiecărei părți în funcție de partiția marcată de linia frontului la momentul încetării ostilităților, conform documentului, care a fost susținut și de Institutul de la Washington pentru Studiul Războiului, un grup de reflecție specializat în conflicte.

„O pace durabilă și justă poate fi obținută doar dacă Ucraina însăși stabilește cadrul. Suveranitatea sa a fost încălcată, așa că ea trebuie să decidă și premisele”, a remarcat Eide.

Ministrul norvegian de Externe a mai susținut că, pentru a se ajunge la o soluție sigură și stabilă, Europa trebuie să fie și ea implicată în acord, întrucât războiul are loc pe acest continent.

Sursa: Rador Radio România