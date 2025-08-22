Mai mulți experți ONU au denunțat torturi sexuale „oribile” la care au fost supuși civilii ucraineni în regiunile Ucrainei ocupate de Rusia, în toiul discuțiilor privind un posibil plan de pace, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Mai general, experții acuză Rusia că aplică o „politică deliberată și sistematică de tortură” în Ucraina.

Raportoarea specială privind tortura, Alice Jill Edwards, împreună cu alți câțiva experți, i-a trimis Federației Ruse un dosar care documentează aceste cazuri.

Este vorba despre 10 civili ucraineni „maltratați în Ucraina ocupată, în special la Herson, Harkov și Zaporijjia”.

„Aceste acuzații separate, care relatează experiențele a patru femei și șase bărbați, sunt cu adevărat oribile”, a declarat dna Edwards, subliniind că acesta este doar un „mic eșantion”.

Aceste victime au fost supuse unor „violențe extrem de sexualizate, inclusiv viol, amenințări cu violul și alte comportamente depravate”, a insistat experta.

În toate cazurile documentate, au fost administrate șocuri electrice repetate, în special la nivelul organelor genitale. „Acești civili au fost bătuți, loviți, legați la ochi și, în unele cazuri, supuși unor simulări de înec și execuții simulate”, se arată în declarația experților.

Acești specialiști în domenii legate de respectarea drepturilor omului în sensul cel mai larg sunt mandatați de Consiliul pentru Drepturile Omului, dar nu vorbesc în numele ONU.

„O regulă elementară a dreptului internațional al războiului prevede că civilii trebuie protejați. Rusia pare să fi abandonat complet normele internaționale. Este momentul să fie trasă la răspundere pentru aceste practici ilegale și ca toate statele cu influență asupra ei să exercite o presiune sporită”, a insistat experta australiană.

Experții au solicitat guvernului rus să furnizeze „informații suplimentare cu privire la acuzațiile specifice, precum și la măsurile generale luate pentru a preveni tortura și violența sexuală comise de personalul militar și auxiliar rus, precum și de autoritățile de informații și detenție”.

Una dintre femeile în cauză este încă în detenție în Federația Rusă și a fost lansat un apel pentru eliberarea sa urgentă, se arată în comunicat.

Sursa: Rador Radio România