Moscova nu mai are nevoie de drone pentru a pune presiune pe Occident. Potrivit unei investigații publicate de „La Razón” (Spania), Kremlinul exploatează rutele migratorii din Africa de Nord și din Sahel pentru a genera o nouă criză în Europa.

Europa trăiește cu spectrul unei crize a migranților fără precedent, iar La Razón avertizează că nu este o evoluție întâmplătoare. Mai multe rapoarte citate de publicația spaniolă arată că Rusia folosește migranți proveniți din Maghreb și din regiunea Sahel ca parte a unei strategii hibride menite să lovească Occidentul acolo unde este cel mai vulnerabil: în capacitatea de gestionare a frontierelor și în stabilitatea politică internă.

În timp ce amenințarea izbucnirii unui conflict extins între Rusia și NATO rămâne prezentă, Moscova preferă o metodă de presiune mult mai puțin vizibilă decât forța militară. Nu tancurile, ci oamenii – mișcați prin coridoare clandestine, canalizați spre granițele Uniunii Europene – sunt transformați într-o pârghie strategică. Este răspunsul Kremlinului la sancțiunile economice impuse după invadarea Ucrainei.

Comisia Europeană a avertizat încă de anul trecut asupra intensificării acestor „atacuri hibride”. Țări de la frontiera de est a UE precum Polonia, Finlanda, Letonia și Lituania au raportat valuri de migranți împinși deliberat către granițe de autoritățile ruse și bieloruse. Bruxelles-ul reamintește precedentul din 2021, când regimul lui Lukașenko a facilitat vize, zboruri și transferuri pentru migranți din Orientul Mijlociu și Africa, în încercarea de a pune presiune pe Uniune.

Potrivit datelor citate de de ancheta jurnalistică, noul val migrator ar avea două surse principale: regiunea Sahel, marcată de lovituri de stat și haos politic, și Maghrebul, o zonă apropiată geografic de sudul Europei și de rutele ilegale care duc spre Spania, Italia sau Grecia. În doar primele șase luni ale anului 2025, peste 27.000 de migranți au ajuns în Italia plecând din Libia, iar peste 7.000 au ajuns pe insula Creta. Surse europene suspectează o posibilă coordonare între autoritățile din Belarus, companiile aeriene afiliate acestora și generalul libian Khalifa Haftar, un aliat cunoscut al Moscovei.

Scenariul se repetă în Atlantic. Insulele Canare, punct esențial de intrare pe ruta Africa - Europa, au înregistrat o creștere spectaculoasă a sosirilor, iar Bruxelles-ul nu exclude implicarea actorilor ruși în intensificarea acestor fluxuri. Strategia ar fi una simplă: facilitarea circulației migranților prin rețele de trafic controlate, tolerate sau infiltrate de forțe apropiate Kremlinului.

Tot mai multe servicii de informații susțin această ipoteză. Documente britanice citate de presa spaniolă arătau încă din 2024 că Rusia intenționează să folosească migrația din Africa de Vest – Maroc, Mauritania, Senegal, Gambia – pentru a destabiliza Europa. Și Frontex, agenția europeană de frontieră, a catalogat fenomenul drept o „armă de influență și presiune”.

Analiza La Razón menționează și un alt actor-cheie: grupul Wagner, prezent în Mali, Niger și Burkina Faso, acolo unde instabilitatea a crescut semnificativ în ultimii ani. Prezența mercenarilor ruși în regiune este corelată cu intensificarea fluxurilor migratorii către Europa, precum și cu activități de trafic de persoane, potrivit Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

În aceeași ecuație intră și China sau Iran, parteneri strategici ai Moscovei, despre care experții citați de La Razón spun că ar putea facilita, direct sau indirect, mobilitatea populațiilor din nordul Africii prin investiții, rute comerciale sau rețele logistice care se suprapun cu traseele migratorii.

Iată cum Kremlinul a găsit o modalitate ieftină, scalabilă și greu de contracarat pentru a răspunde Occidentului. Prin manipularea migrației, Rusia nu doar încearcă să împingă Europa în haos politic și social, ci își reglează conturile cu un Occident pe care îl percepe ca responsabil pentru izolarea sa internațională.