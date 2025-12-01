Scenariul procesului de pace din Ucraina a intrat acum într-un nou capitol, unul care îi are pe Rusia și pe președintele său, Vladimir Putin, ca actori cheie, scrie „La Razon” (Spania).

Acesta este episodul crucial care ar putea determina dacă încercările de a ajunge la un consens privind încetarea războiului se vor întoarce la zero sau, dimpotrivă, dacă se vor face progrese către o soluție.

Moscova, care se plânsese sarcastic prin intermediul ministrului său de Externe, Serghei Lavrov, că nu a primit noua formulare „prin canale oficiale”, a confirmat vineri că a primit-o pe canalele corespunzătoare, deși fără a oferi detalii suplimentare.

Kremlinul a declarat vineri că a primit cadrul planului de pace al SUA, ajustat după consultările cu Ucraina și Uniunea Europeană de la Geneva, potrivit agenției de știri spaniole EFE.

„Am fost informați cu privire la principalii parametri, iar o discuție va avea loc la Moscova săptămâna viitoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său telefonic zilnic.

În aceste zile, strategia Kremlinului a fost aceea de a slăbi optimismul, de a amâna răspunsul și de a încerca să pună Kievul, Washingtonul și Bruxelles-ul unele împotriva altora pentru a sparge un front care îl lasă într-o poziție mai slabă.

În așteptarea poziției Moscovei cu privire la această nouă formulare, pare puțin probabil va ea să facă concesii cu privire la vreunul dintre cei trei piloni pe care Ucraina își bazează supraviețuirea și care sunt incluși în această nouă propunere: puterea armatei sale să nu fie limitată, ușa către aderarea la NATO și UE să rămână deschisă și integritatea sa teritorială să fie garantată.

Sursa: Rador Radio România