Rusia revendică miercuri cucerirea a două localități în estul Ucrainei, într-un sector strategic în care Moscova a înaintat rapid în ultimele zile, prevestind o străpungere de amploare, relatează AFP, preluată de News.ro.

Ministerul rus al Apărării anunță într-un comunicat că unități rusești au cucerit localitățile - Nîkanorivka și Suvorove - situate la sud-est de orașul-garnizoană Dobropillea, în regiunea Donețk.

Cele două sate se află la câțiva kilometri sud de o înaintare rapidă și importantă a trupelor ruse semnalată marți de către armata ucraineană și observatori militari ucraineni.

O hartă publicată de site-ul de analiză militară DeepState, apropiat armatei ucrainene, arată că un culoar îngust se află în continuare sub control rus în această zonă și amenință Dobropillea, care se află la nord-vest de Pokrovsk, un oraș minier și epicentul confruntărilor armate de luni de zile.

Marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că „grupuri” de militari ruși au înaintat în acest sector aproximativ zece kilometri.

Însă el le-a minimalizat forța și a dat asigurări că este vorba despre infanteriști fătă echipament greu, care urmează să fie „distruși” în curând.

Zece localități evacuate

Guvernatorul regiunii Donețk, Vadîm Filașkin, a anunțat „evacuarea obligatorie a familiilor cu copii” din zece localități, inclusiv din orășelul Bilozerske.

Aproximativ 1.150 de copii se află în continuare în această zonă, potrivit guvernatorului.

Forțele ucrainene, mai puțin numeroase și mai slab echipate decât cele rusești, se află în defensivă de luni de zile, mai ales în regiunea Donețk - prioritatea Moscovei, care a revendicat anexarea regiunii ucrainene.

Aceste înaintări ridică posibilitatea unei străpungeri în favoarea Kremlinului, înaintea unui summit foarte așteptat între Vladimir Putin și omologul său american în Alaska, în vederea discutării unei eventuale soluționări a conflictului.

Una dintre soluțiile evocate de către Washington - fără alte precizări - este un „schimb de teritorii” între cele două țări.

Kievul și aliații săi europeni respingg această propunere americană.