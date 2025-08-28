Patru copii se numără printre cele 15 victime ale atacului rusesc asupra Kievului, alte circa 40 de persoane fiind rănite. Oficialii europeni au criticat lovirea clădirii Delegației UE din capitala Ucrainei, relatează BBC.

Patru copii se numără printre cel puțin 15 persoane ucise în atacurile rusești asupra capitalei Ucrainei, Kiev, au anunțat oficialii ucraineni.

Timur Tkachenko, șeful administrației militare a Kievului, spune că trei dintre copii aveau vârste de doi, 14 și 17 ani.

Alte zeci de persoane sunt rănite, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, care acuză Moscova că a ales „balistica în locul mesei de negocieri”.

În timp ce salvatorii se grăbesc să găsească supraviețuitori, nimeni din Ucraina nu își face iluzii că acest război se va termina prea curând, scrie corespondentul BBC din Kiev.

Între timp, forțele armate ale Ucrainei raportează că au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din sudul Rusiei - Moscova declară că a interceptat 102 drone ucrainene peste noapte.

O delegație ucraineană urmează să se întâlnească vineri cu oficiali americani la New York pentru a discuta despre încheierea războiului cu Rusia.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a anunțat joi că vineri a fost declarată zi de doliu, în urma atacurilor Rusiei din timpul nopții, în urmă căruia au fost ucise 15 persoane, printre care patru copii.

Circa 40 de persoane au fost rănite.

Klitschko a precizat că o operațiune de căutare și salvare este în desfășurare în districtul Darnitski din Kiev, unde 120 de persoane locuiau într-o clădire rezidențială care s-a prăbușit parțial după ce a fost lovită de o rachetă rusească.

În timpul unei vizite în district, el a descris atacurile drept "încă un atac barbar" din partea Rusiei.

Sediul Delegației Uniunii Europene, lovit de atacurile Rusiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că este "indignată de atacul asupra Kievului, care a lovit și birourile noastre. Acesta a fost cel mai mortal atac cu drone și rachete asupra capitalei din iulie ... a fost un atac și asupra delegației UE".

"Tocmai am vorbit cu ambasadorul nostru adjunct și sunt ușurată că niciunul dintre angajații noștri nu a fost rănit".

Într-o postare anterioară pe X, von der Leyen a descris atacurile asupra Kievului drept "o altă noapte de bombardamente neobosite ale Rusiei".

Ea a avertizat că "Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile sale generalizate asupra infrastructurii civile" și îi cere lui Putin să "se alăture negocierilor pentru o pace dreaptă și durabilă".

Personalul Delegației este "vocea UE" în Ucraina, "noaptea trecută, birourile lor au devenit ținta unui alt atac rusesc fără discriminare în timpul acestei agresiuni fără sens", a reacționat pe X președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Escaladare deliberată

Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene, a acuzat Rusia că escaladează în mod deliberat conflictul din Ucraina și îți bate joc de eforturile de pace în curs.

"În timp ce lumea caută o cale către pace, Rusia răspunde cu rachete", a scris ea pe X.

"Atacul de peste noapte asupra Kievului arată o alegere deliberată de a escalada și de a batjocori eforturile de pace. Rusia trebuie să oprească masacrele și să negocieze".



Kallas se referă la încercările în curs de desfășurare a negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate în principal de SUA.

Kallas este, de asemenea, Înaltul Reprezentant al Comisiei pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate - ceea ce înseamnă că este responsabilă pentru consolidarea securității și apărării Europei - lucru pe care acest război îl amenință.





