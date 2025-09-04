Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut țărilor Alianței să investească mai multe resurse pentru a face față amenințării reprezentate de Rusia, relatează publicația spaniolă „20 Minutos”.

Marți, 2 septembrie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut marți investiții suplimentare de resurse în fața amenințării tot mai mari din partea Rusiei, ale cărei progrese tehnologice i-ar permite să plaseze o rachetă la Madrid la doar „cinci sau zece minute” după ce a lovit flancul estic al Alianței.

„Cu cea mai recentă tehnologie rusească în domeniul rachetelor, de exemplu, diferența actuală dintre Lituania, aflată în prima linie, și Luxemburg, Haga sau Madrid, este de cinci până la zece minute. Atât durează până când această rachetă ajunge în aceste părți ale Europei”, a declarat Rutte într-o conferință de presă la Luxemburg.

Secretarul general al Aliaților, care s-a întâlnit cu prim-ministrul luxemburghez, Luc Frieden, și cu ministrul apărării, Yuriko Backes, a avertizat că cheltuielile suplimentare pentru apărare sunt esențiale pentru „menținerea forței” Alianței, iar în această perspectivă liderii aliați au convenit în această vară, la summitul lor de la Haga, să își mărească investițiile militare la 5% din produsul intern brut (PIB), o decizie de care Spania, care abia în urmă cu câteva zile a ajuns la 2%, s-a distanțat.

„Facem asta pentru că amenințarea rusească crește pe zi ce trece. Să nu fim naivi în această privință. Într-o zi, acest lucru ar putea afecta și Luxemburgul, țara mea, Olanda... Suntem cu toții în siguranță acum. Credem că suntem departe de Rusia, dar suntem foarte aproape”, a argumentat el.

Astfel, el afirmă că „suntem cu toții sub amenințarea directă a rușilor; suntem cu toții pe flancul estic. Acum, indiferent dacă locuiești la Londra sau în Tallinn, nu contează”. În acest sens, Rutte afirmă că Statele Unite sunt „absolut angajate” față de NATO și a confirmat că amenințarea rusească este o „amenințare pe termen lung pentru întreaga Alianță”.

„Există o creștere uriașă a Forțelor Armate și Armatei Rusiei în acest moment, nu doar pentru a organiza aceste parade la Moscova, ci pentru a le folosi”, a comentat Rutte. „Și le folosesc, chiar acum, în Ucraina și le-ar putea folosi în altă parte. Prin urmare, este crucial ca descurajarea noastră să fie de așa natură încât să nu încerce niciodată să atace NATO”, a continuat el.

Frieden, la rândul său, a anunțat că Luxemburgul va participa la următorul grup de țări care vor finanța arme americane în valoare de 500 de milioane de dolari, care vor fi trimise Ucrainei, în cadrul așa-numitei inițiative PURL.

Finanțată de aliații europeni și Canada, această nouă inițiativă constă în pachete periodice, fiecare evaluat la aproximativ 500 de milioane de dolari, care conțin echipamente și muniții identificate de Ucraina ca priorități operaționale. Acestea includ capabilități pe care Statele Unite le pot furniza în cantități mai mari decât Europa și Canada.

Rutte l-a felicitat încă o dată pe președintele american Donald Trump pentru „faptul că își asumă cu adevărat conducerea în orice eforturi de pace din Ucraina”.

„Președintele Trump a făcut din încheierea acestui război brutal o prioritate absolută. Din februarie, a deblocat impasul cu [președintele rus Vladimir] Putin, purtând conversații telefonice cu acesta, iar în urmă cu câteva săptămâni, s-a angajat ca Statele Unite să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina”, a spus el.

Sursa: Rador Radio România