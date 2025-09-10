Șeful NATO a precizat miercuri că Aliații sunt "vigilenți" și vor apăra "fiecare centimetru din teritoriul NATO".

După reuniunea Consiliului Nord-Atlantic de marți dimineață, convocată la solicitarea Poloniei, secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat că Aliații și-au exprimat solidaritatea cu Polonia și au denunțat comportamentul "imprudent" al Rusiei.

"O evaluare completă a incidentului este în curs de desfășurare", a spus Rutte, adăugând că nu este vorba de un incident "izolat".

"Apărarea noastră aeriană a fost activată și a asigurat cu succes apărarea teritoriului NATO, așa cum sunt concepute pentru a face acest lucru. Mai mulți aliați au fost implicați alături de Polonia. Printre aceștia s-au numărat avioane F16 poloneze, F35 olandeze, avioane AWACS italiene, avioane de transport cisternă multirol NATO și avioane Patriots germane", a precizat liderul Alianței Nord-Atlantice.

"Aliații sunt hotărâți să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat. Vom monitoriza îndeaproape situația de-a lungul flancului nostru estic, apărarea noastră aeriană fiind în permanență pregătită", a mai spus Mark Rutte.

El a mai precizat că aliații trebuie să investească mai mult în apărare, să crească producția de apărare și să continue să sprijine Ucraina, "a cărei securitate este interconectată cu a noastră".

Rutte a afirmat că Rusia duce "un război de agresiune periculos împotriva Ucrainei, care vizează în mod continuu civilii și infrastructura civilă".

Întrebat dacă a fost un atac deliberat sau o greșeală, Rutte a spus că indiferent că a fost intenționată sau nu, este "absolut imprudentă" și "periculoasă".

El a avut și un mesaj "clar" pentru Putin: "Opriți războiul. Opriți războiul escaladat, pe care acum îl duceți practic împotriva civililor nevinovați și a infrastructurii civile. Opriți încălcarea spațiului aerian al aliaților. Și să știți că suntem pregătiți, că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO".