Europa își construiește industria de apărare, dar în prezent nu este capabilă să satisfacă nevoile Ucrainei fără ajutor militar din partea Statelor Unite, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, în fața Parlamentului European.

„În prezent, echipamente militare americane esențiale în valoare de miliarde de dolari sosesc în Ucraina, plătite de aliați și parteneri, iar acest lucru este absolut vital pentru a permite Ucrainei să susțină lupta și să-și protejeze populația. Pur și simplu nu există alternativă”, a declarat șeful alianței atlantice în fața a trei comisii reunite ale Parlamentului European, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Împrumuturile de 90 de miliarde de euro pe care UE a decis să le acorde Ucrainei în următorii doi ani vor face „o diferență uriașă”, dar cerința de a cumpăra din producția europeană nu ar trebui să fie prea restrictivă, a avertizat Mark Rutte.

Căci „Europa își construiește industria de apărare, iar acest lucru este vital, dar nu poate, în acest moment, să satisfacă toate nevoile Ucrainei de a se apăra astăzi și de a practica descurajarea mâine. (...) Știm cu toții că fără acest flux militar din America, nu vom putea menține Ucraina în luptă. De exemplu, trebuie să putem furniza interceptoare esențiale pentru a doborî cât mai multe rachete posibil”.

Potrivit lui Mark Rutte, este esențial ca Europa și Canada să-și mărească rapid cheltuielile pentru apărare pentru a ajunge la 5% din PIB, așa cum au convenit Aliații la summitul de la Haga. „În primul rând, pentru că ne confruntăm cu provocări persistente în materie de securitate și, în al doilea rând, pentru că era în care am permis, din comoditate, Statelor Unite să suporte o mare parte din povara securității noastre comune pur și simplu s-a încheiat”.

Europa nu se poate apăra fără Statele Unite

Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul SUA și au nevoie una de cealaltă, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în fața Parlamentului European.

„Și dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, să continue să viseze. Nu puteți. Nu putem, avem nevoie unii de ceilalți”, a subliniat el în fața europarlamentarilor.

Sursa: Rador Radio România