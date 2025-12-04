NATO așteaptă să vadă ce se întâmplă. Acesta este rezumatul rapid. Iar secretarul general Rutte a adoptat această poziție prudentă, relatează „20 Minutos” (Spania) avalanșa de declarații și amenințări care au urmat eșecului discuțiilor de la Moscova.

„Nu voi reacționa la tot ce spune Putin. L-am văzut în uniformă militară, îmbrăcat ca un soldat pe linia frontului, dar acel front era destul de departe de liniile frontului [diplomatic] din aceste zile, așa că nu voi reacționa la tot”, a declarat el în marja reuniunii miniștrilor de Externe ai Alianței de miercuri, la Bruxelles, referindu-se la discuțiile de pace în curs dintre SUA și Rusia, precum și dintre Washington și Ucraina.

Aceste reacții vin la doar câteva ore după ce Vladimir Putin s-a întâlnit la Moscova cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și a afirmat că Rusia acceptă majoritatea punctelor planului Washingtonului, dar, în același timp, a avertizat: „Mai sunt multe de făcut”. Cu toate acestea, liderul rus și-a concentrat mesajul pe atacarea Europei.

„Nu au o agendă de pace. Sunt în favoarea războiului”, a susținut el, deși nu a detaliat rolul pe care continentul ar trebui să îl joace în discuții. „Prezintă cerințe care sunt absolut inacceptabile pentru Rusia. Înțeleg acest lucru și, prin urmare, dau vina pe Rusia pentru respingerea acestui proces de pace. Acesta este obiectivul lor. Vedem clar acest lucru”.

Totuși, el a negat că Kremlinul intenționează să atace mai multe țări europene. „Nu avem nicio intenție să atacăm Europa. Am spus-o de sute de ori”, a afirmat el, după care a adăugat că „dacă Europa vrea brusc să lupte și o face, suntem pregătiți chiar acum”. Putin consideră că aliații Ucrainei trăiesc în prezent „într-o fantezie”, a punctat el.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a mers mai departe, refuzând să comenteze negocierile, dar lansând un avertisment. „Poziția noastră trebuie să fie una de unitate și de consolidare a NATO, o alianță defensivă non-agresivă, dar pregătită pentru orice scenariu”, a declarat el, într-un răspuns care părea a fi adresat Kremlinului. El a cerut un armistițiu pe linia frontului actuală din Ucraina, urmat de discuții privind o pace „dreaptă și durabilă”.

Albares le-a explicat reporterilor că „totul depinde de sprijinirea Ucrainei în orice mod posibil, inclusiv cu echipament militar”, deoarece „este clar cine este agresorul” și este Rusia. În acest sens, el a adăugat că nici nu i-ar trece prin minte „să discute despre securitatea europeană fără participarea Europei”. Și nu a vrut să vorbească despre ce ar putea face continentul la acea masă, ci mai degrabă, a clarificat, despre „ceea ce facem deja pentru a sprijini” Ucraina și pe președintele Zelenski.

Rutte a profitat și de ocazie pentru a lăuda rolul lui Donald Trump. „Sunt foarte încântat că președintele SUA a deblocat impasul cu Putin și a inițiat acest proces de pace. Doar Statele Unite, sub conducerea președintelui Trump, ar fi putut face acest lucru, dar nu vreau să comentez fiecare pas”, a reiterat el. Prim-ministrul olandez a recunoscut, însă că pașii făcuți marți la Moscova au fost „foarte importanți” și colaborarea NATO cu Casa Albă pe această temă este „constantă”, chiar și în ciuda absenței secretarului de stat american Marco Rubio de la reuniune.

În realitate, liderul organizației atlantice nu s-a angajat la nimic. „În ce privește modul în care se poate presa Rusia să facă concesii în timpul acestor negocieri și dacă negocierile în sine au sens, având în vedere că Rusia nu vrea să cedeze, voi spune că procesul este în desfășurare. Am avut întâlniri de succes la Geneva și Miami între echipele americană și ucraineană”, a amintit el, adăugând că speră că acestea „vor duce la un rezultat bun”.

Rezumatul final al lui Rutte, a explicat el, este că cea mai bună modalitate de a pune presiune pe ruși „este să ne asigurăm, în primul rând, că înțeleg că fluxul de arme în Ucraina va continua, ceea ce se întâmplă exact datorită SUA, Europei și Canadei”. În al doilea rând, a comentat olandezul, trebuie să ne asigurăm că sancțiunile economice „au efect, că sunt eficiente și că acest lucru se întâmplă”: Statele Unite și Europa lucrează împreună „pentru a maximiza impactul sancțiunilor asupra economiei rusești. Aceasta este cea mai bună modalitate de a schimba calculele lui Putin”.

Însuși Marco Rubio este precaut, afirmând că Putin este „singurul care poate pune capăt războiului”. Secretarul de Stat al SUA a recunoscut progresele înregistrate la Moscova, dar atât. „Ceea ce am făcut, și cred că am făcut unele progrese, este să înțelegem ce ar putea funcționa pentru ucraineni și ce le-ar oferi garanții pe viitor”, a explicat el într-un interviu acordat Fox News.

În același timp el a recunoscut că Trump considera acest conflict „ca fiind cel mai ușor de rezolvat” deoarece „are cel mai puțin sens”. Dar nu a fost cazul: „La ce poate fi de acord Ucraina, date fiind circumstanțele și ce este dispusă Rusia să facă? În cele din urmă, acest lucru nu depinde de noi. Acesta nu este războiul nostru și nu-l purtăm; nu există soldați americani acolo. Este un alt continent. Ne implicăm pentru că suntem singurii care pot”.

„Singurul lider mondial care se poate așeza la masă cu părțile pentru a încerca să ajungă la un acord este Trump”, a conchis Rubio.

