Compania Ryanair a anunțat că va reduce zeci de zboruri între unele dintre principalele destinații din Europa, justificându-și decizia prin creșterea taxelor aeroportuare, conform agenției de știri Lusa, citată de „Euronews” (Italia).

Aeroporturile în cauză se află în Spania, Franța, Germania, Austria, Estonia și Letonia.

Compania aeriană low-cost a explicat la începutul lunii octombrie că nu își va extinde operațiunile în Lituania.

Pe de altă parte, Rynair intenționează să investească în aeroporturi unde costurile nu sunt la fel de semnificative și unde consideră că există potențial de creștere, în special în anumite regiuni din Italia, Suedia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Albania și Maroc. „Țări precum Italia, Albania, Ungaria, Polonia și Suedia reduc taxele de acces pentru a stimula creșterea traficului aerian, dar, din păcate, Lituania se îndreaptă în direcția opusă”, a declarat compania aeriană într-un comunicat de presă recent.

Ryanair a explicat că operațiunile sale în țara baltică „nu vor crește” în iarna anului 2025, explicând că decizia luată se datorează creșterii cu 30% a taxelor pe aeroportul capitalei Vilnius.

De asemenea, compania aeriană a anunțat că iarna aceasta va „reduce capacitatea” operațiunilor sale din Germania cu „peste 800.000 de locuri”, anulând 24 de zboruri către și dinspre nouă aeroporturi germane, inclusiv Berlin, Hamburg și Memmingen din Bavaria, din cauza „costurilor ridicate” ale acestora.

În urmă cu două săptămâni, Ryanair a anunțat că în vara anului 2026 își va „reduce programul de zboruri către Spania” cu aproximativ 1,2 milioane de locuri, echivalentul unei reduceri de 10%. Reducerile vor afecta în special zborurile care leagă aeroportul din Asturias.

Acest anunț sosește în urma deciziei Ryanair de a reduce un milion de locuri pe rutele către Spania pentru iarna anului 2025, ca răspuns la creșterile de taxe ale Aena, principalul operator aeroportuar al țării.

Decizia de a reduce 25 de rute și 750.000 de locuri pe zborurile care leagă Franța în timpul sezonului de iarnă fusese deja anunțată în vară. În plus, compania aeriană low-cost a indicat că va înceta operațiunile pe aeroporturile Brive și Bergerac din sud-vestul țării și pe Strasbourg.

Austria se așteaptă la o încetare completă a rutelor care leagă Viena de orașele Billund din Danemarca, Santander din Spania și Tallinn din Estonia, ca răspuns la ceea ce compania consideră „taxe aeroportuare excesive” din capitala austriacă. În această iarnă vor mai fi reduse și alte conexiuni aeriene, ceea ce va duce la retragerea a trei dintre cele 19 aeronave care au bază în capitala austriacă.În ceea ce privește Estonia, în această iarnă vor exista mai puțin de 110.000 de locuri pe zborurile către capitala Tallinn, ceea ce corespunde unei reduceri de 40% a capacității, precizează Ryanair.Cinci rute internaționale care leagă Tallinn de trei aeroporturi italiene - Milano-Bergamo, Veneția-Treviso și Roma-Ciampino - și Paphos din Cipru, precum și ruta menționată anterior către Viena, Austria, vor fi, de asemenea, suspendate.Tot în această iarnă, este planificată o reducere de 160.000 de locuri (-20%) pe zborurile către Riga, capitala Letoniei, cu reduceri pe șapte rute internaționale: Aarhus în Danemarca, Berlin și Memmingen în Germania, Edinburgh în Scoția, Gdansk în Polonia, Göteborg în Suedia și Paris-Beauvais în Franța.

Sursa: Rador Radio România