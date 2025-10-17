Deputații francezi au votat joi, 16 octombrie, două moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Sébastien Lecornu. Datorită sprijinului Partidului Socialist, premierul a evitat o cădere în Adunarea Națională, scrie „Courrier International” (Franța).

Sébastien Lecornu a trecut cu succes „prima sa probă de foc” de la numirea la palatul Matignon, scrie „The Guardian”. În dimineața zilei de joi, 16 octombrie, prim-ministrul s-a confruntat cu două moțiuni de cenzură, depuse de La France Insoumise (LFI) și Rassemblement national (RN). Prima primind doar 271 de voturi din cele 289 necesare, iar a doua doar 144, guvernul Lecornu II a evitat căderea în Adunarea Națională. Datorită acestui rezultat foarte strâns, care s-a redus la 18 voturi la moțiunea LFI, al șaptelea prim-ministru al lui Emmanuel Macron ar trebui „să supraviețuiască încă o zi”, așa cum a prezis CNN cu o zi înainte de vot.

Din Partidul Socialist, șapte deputați au votat în favoarea primei moțiuni de cenzură, ignorând instrucțiunile partidului lor: Christian Baptiste, a 2-a circumscripție electorală din Guadelupa, Béatrice Bellay, a 3-a circumscripție electorală din Martinica, Paul Christophle, circumscripția electorală 1 din Drôme, Peio Dufau, a 6-a circumscripție electorală din Pyrénées-Atlantiques, Fatiha Keloua-Hachi, a 8-a circumscripție electorală din Seine-Saint-Denis, Philippe Naillet, circumscripția electorală 1 din Réunion, Jiovanny William, circumscripția electorală 1 din Martinica. Acestor voturi separate li s-a alăturat și Alexandra Martin, deputata Les Républicains din a 8-a circumscripție electorală din Alpes-Maritimes.

În ce privește a doua moțiune de cenzură, depusă de Rassemblement national, partidele de stânga anunțaseră că nu vor vota pentru aceasta. Pe lângă voturile celor 123 de membri aleși ai partidului de extremă dreapta și ale celor 16 aliați ai acestora din partidul lui Eric Ciotti, s-au adăugat cele ale trei deputați republicani și doi membri neafiliați.

În discursul său de politică generală rostit marți, 14 octombrie, Sébastien Lecornu a obținut o „amânare temporară” din partea Partidului Socialist (PS) acceptând să propună suspendarea reformei pensiilor din 2023, precizează canalul american de știri. Prin această promisiune neașteptată, prim-ministrul a exclus „un punct de meci crucial”, scrie „El País”. În ciuda unor dezertări în cadrul partidului, fostul ministru al forțelor armate și-a asigurat astfel sprijinul majorității celor 69 de deputați socialiști, esențial pentru supraviețuirea sa.

O „criză de regim” probabil evitată

Această propunere, aprobată de președintele Republicii, a fost atât „o renunțare, cât și un gest de echilibrist”, analizează „Le Vif”. Executivul nu numai că a fost de acord să anuleze reforma emblematică din al doilea mandat al lui Emmanuel Macron, dar a făcut și un exercițiu de echilibristică, deoarece Sébastien Lecornu „a trebuit să-i liniștească simultan pe parlamentarii de dreapta din Partidul Republican, care ar fi fost deranjați de impozitarea excesivă a celor foarte bogați, și pe cei din partidele Blocului Central, inclusiv al său, care ar fi fost șocați de abandonarea unei reforme emblematice”. Prin urmare, „a doua variantă Lecornu a câștigat un dublu pariu”.

Caștigând acest pariu riscant, șeful guvernului „a putut evita o criză de regim”, sugerează „Il Manifesto”. În cazul unui vot de neîncredere, Emmanuel Macron a sugerat că va dizolva Adunarea Națională pentru a doua oară. Deocamdată, răgazul obținut de Sébastien Lecornu este un „echilibru fragil care amenință să se prăbușească în orice moment”, consideră CNN.

