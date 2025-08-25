La bord se aflau alte cinci persoane. Era comandantul, Serhi Kuznețov șeful acelei misiuni, în care s-au îmbarcat în total șase persoane, un mic echipaj de civili și militari la bordul unui velier pentru a ataca conducta de gaze Nord Stream.

Și pare incredibil că unul dintre cele mai mari sabotaje din istorie, un act care a marcat etapele inițiale ale războiului din Ucraina, a fost comis de pe o navă de 15 metri, „Andromeda”, închiriată la Rostock, în Germania, scrie „Corriere della Sera” (Italia). Dar cea care este acum etichetată drept o operațiune de la Kiev - despre care se știu multe datorită investigațiilor anchetatorilor, scurgerilor de informații și a investigațiilor jurnalistice - era de neconceput încă de la început.

Așa i-a spus un ofițer ucrainean, care a participat la procesul de planificare, lui Bojan Pancevksi, reporterul de la „Wall Street Journal”, cunoscut pentru numeroasele sale investigații: „Râd întotdeauna când citesc speculații în mass-media despre operațiuni presupus gigantice, care implică servicii secrete, submarine, drone și sateliți. Totul a început într-o noapte de alcool excesiv și din hotărârea de fier a unei mâini de oameni care au avut tupeul să-și riște viața pentru țara lor”. Trei sute de mii de euro, puși la dispoziție de oameni de afaceri: atât ar fi costat aruncarea în aer a conductei de gaze a lui Putin. Era vorba de un grup de ofițeri de rang înalt, miliardari și prieteni: urmele lor, însă conduc la fostul comandant suprem al forțelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujni, care și-ar fi dat aprobarea. De acest lucru, cel puțin, sunt convinși anchetatorii germani.

Serhi Kuznețov — Serhi K. pentru presa germană, care nu îi dezvăluie identitatea — este un căpitan de armată în retragere, în vârstă de 49 de ani, fost membru al serviciului de informații SBU și membru al unității de elită care a apărat Kievul de atacul rusesc în primele luni ale războiului din 2022, potrivit „Wall Street Journal”. Echipa sa a plecat din Rostock pe 7 septembrie, îndreptându-se spre insula daneză Bornholm, trecând prin Polonia și Suedia. La bord se aflau patru scafandri civili experimentați — inclusiv o femeie, recrutată pentru a face călătoria să pară un picnic cu prietenii — și doi militari de elită. Aceștia erau dotați cu echipament de scufundare, un sonar portabil și hărți open-source pentru a localiza conducta, situată la 80 de metri sub nivelul mării. Se crede că au efectuat scufundările în perechi, în apă extrem de rece, cu o durată de 20 de minute: aceasta înseamnă că ieșirea la suprafață necesită o decompresie de trei ore și 24 de ore de odihnă. Dar este posibil ca scufundările să fi fost mai scurte, cu pauze de 4-5 ore.

Conducta a explodat pe 26 septembrie, generând tot atât CO2 cât produce Danemarca într-un an: trei dintre cele patru conducte au fost distruse. Cu toate acestea, în timpul evadării, din nou prin Rostock, echipa a făcut o greșeală. Nava „Andromeda” nu a fost spălată corespunzător. Și de pe fundul mării, anchetatorii germani au recuperat amprente digitale, „material uman” și ADN, permițându-le să reconstruiască identitățile lor.

Cine știa despre plan? S-a scris că Zelenski și-a dat mai întâi aprobarea, iar când CIA a interceptat pregătirile, l-a blocat. Dar generalul Zalujni nu s-a supus (se pare că i-a spus lui Zelenski: „E ca și cum ai opri o torpilă: odată lansată, nu poți decât să aștepți să explodeze”). Generalul, însă a negat întotdeauna, iar când jurnaliștii l-au întrebat, a răspuns: „Aceasta este o provocare”.

Procurorii au primit puțin ajutor din partea serviciilor de informații germane. Totuși, în trei ani, lucrurile s-au schimbat. Acum un an, un scafandru a fost identificat în Polonia: a fost emis un mandat internațional de arestare, dar bărbatul căutat a fost anunțat și a fugit în Ucraina.

Prin urmare, arestarea italiană este prima în legătură cu Nord Stream. Un fost agent 007 și căpitan militar, cu conexiuni puternice la Kiev, care oficial nu a comis nicio infracțiune și a participat la o operațiune inexistentă, este deținut într-o închisoare din Bologna. Aceasta va fi o mare bătaie de cap pentru relațiile noastre cu Kievul. „O operațiune excepțională”, a numit-o ministrul german al Justiției. Serhi K., din puținele informații ieșite la iveală, a fost identificat de anchetatorii federali în timp ce cumpăra un bilet de avion din Polonia către riviera Mării Adriatice, apoi așteptat în capcana italiană. Vestea a fost dată publicității de procurorii germani dimineața devreme: mai bine să nu aștepte, s-au ars deja odată, în Polonia.

