Noi acuzații, de data aceasta îndreptate împotriva liderului sârb, Aleksandar Vucic, au apărut în scandalul „safariurilor umane” de la Sarajevo, scrie „L ePoint” (Franța) sub semnătura Juliei Malo.

Noi dezvăluiri au apărut în scandalul „safariului uman” de la Sarajevo. În timp ce italienii, alături de alți occidentali, sunt acuzați că au plătit forțele sârbe pentru a participa la asediul capitalei bosniace din 1990, o figură politică face acum obiectul unei plângeri. Președintele sârb, Aleksandar Vucic, este acuzat că ar fi participat la masacre.

Mai exact, jurnalistul de investigații croat Domagoj Margetic distribuie de câteva zile informații susținând că liderul, ajuns la putere în 2017, la vremea respectivă voluntar, era prezent pe înălțimile de deasupra orașului Sarajevo, unde „turiștii de război” împușcau civili. Printre dovezile pe care le prezintă se numără un videoclip de pe contul său de Instagram în care Aleksandar Vucic purta o pușcă în 1993.

A fost depusă o plângere

Jurnalistul a depus, de asemenea, o plângere împotriva șefului statului miercuri, 19 noiembrie. Domagoj Margetic a declarat că „a informat parchetul despre tot ce [știe] referitor la legăturile lui Aleksandar Vucic cu safariurile umane din Sarajevo în timpul războiului” și „a atașat toate probele, înregistrările video, documentele fotografice, documentele audio și video, precum și documentele media din acea vreme”.

Potrivit jurnalistului, Aleksandar Vucic a fost „membru al unui detașament paramilitar, aflat sub controlul Partidului Radical Sârb din Serbia, în timpul războiului din 1992-1993”, o unitate „staționată în cimitirul evreiesc din Sarajevo” - care a servit drept poziție de lunetiști pentru forțele sârbe. În plus, potrivit ziarului britanic „Daily Mail”, au reapărut și imagini care îl arată pe tânărul șef de stat într-un vehicul de teren al cărui portbagaj era împodobit cu un craniu uman, purtând o cască de forță de menținere a păcii a ONU.

Președintele neagă totul

Susținătorii lui Vucic – și chiar Vucic – neagă categoric aceste acuzații. Purtătoarea de cuvânt a președintelui, Suzana Vasiljevic, a declarat pentru „Telegraph” că „acuzațiile făcute de jurnalistul croat Domagoj Margetic sunt un caz de manual de dezinformare răuvoitoare, menită să erodeze credibilitatea instituțională a Republicii Serbia și a președintelui său. Președintele Vucic nu a participat la lupte, nu a folosit arme și nu a jucat niciun rol în operațiunile de război”.

A adăugat că aceste acuzații au fost „motivate de considerații politice” și au constituit o încercare de a „dăuna reputației internaționale a Serbiei”.

Reamintim că, deși primele articole de presă despre acești „turiști de război” datează din anii 1990, abia ani mai târziu jurnalistul Luca Leone i-a menționat în cartea sa, „I bastardi di Sarajevo” (Ticăloșii din Sarajevo). În 2022, cineastul sloven Miran Zupanic le-a dedicat un documentar, „Sarajevo Safari”.

În această vară, procuratura din Lombardia a deschis în sfârșit o anchetă după ce scriitorul milanez Ezio Gavazzeni a adunat probe într-un dosar de 17 pagini, prezentat autorităților, și a depus o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru crimă cu premeditare agravată. Dosarul este susținut de declarațiile fostului primar al orașului Sarajevo, Benjamina Karic, ale fostului judecător Guido Salvini și de mărturia unui membru al serviciilor secrete bosniace de la acea vreme.

