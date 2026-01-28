Luni, Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de investiții ale Estoniei, Greciei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Finlandei în cadrul noului program de împrumuturi pentru apărare, notează „Euronews” (Italia).

Valoarea programului se ridică la 150 de miliarde de euro, fiind pus în practică prin intermediul Acțiunii de Securitate pentru Europa (SAFE).

Aceste opt țări au solicitat o finanțare totală de 74 de miliarde de euro – aproximativ jumătate din suma totală pe care Comisia intenționează să o atragă de pe piață – numai Polonia solicitând 43,7 miliarde de euro.

Aceasta este a doua rundă de aprobări, după ce, pe 15 ianuarie, Comisia a dat undă verde Belgiei, Bulgariei, Danemarcei, Spaniei, Croației, Ciprului, Portugaliei și României - pentru o valoare totală de 38 de miliarde de euro.

„Cu această a doua rundă de investiții SAFE, Europa își susține în sfârșit ambițiile de securitate cu greutatea financiară necesară”, a declarat într-un comunicat comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius. „Nu mai dezvoltăm doar strategii, ci construim o realitate a puterii concrete. Acesta este un semnal clar pentru industria europeană și adversarii noștri: Europa este serioasă în ceea ce privește puterea și suveranitatea sa; armata noastră are nevoie de ce e mai bun și la timp”.

Pregătirea pentru conflict

Un total de nouăsprezece state membre au solicitat deja să utilizeze SAFE, alocările fiind convenite provizoriu în septembrie anul trecut. Planurile naționale de investiții ale Republicii Cehe, Franței și Ungariei sunt încă în așteptare.

SAFE face parte din planul „Pregătire 2030” al Comisiei, care prevede alocarea a până la 800 de miliarde de euro pentru apărare până la sfârșitul deceniului și care își propune să crească achiziționarea de active de apărare prioritare. Acestea includ muniții și rachete, sisteme de artilerie, drone și sisteme anti-drone, precum și sisteme de apărare aeriană și antirachetă, protecția infrastructurilor critice, protecția activelor spațiale, securitatea cibernetică, tehnologia inteligenței artificiale și sisteme de război electronic.

Sursa: Rador Radio România