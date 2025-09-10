Împrumuturile avantajoase în valoare de 150 de miliarde de euro acordate de Uniunea Europeană pentru proiecte de apărare au fost contractate integral de un total de 19 țări membre ale UE, a anunțat marți Comisia Europeană, citată de „Reuters”.

Programul, intitulat Security Action For Europe (SAFE), este un mecanism de împrumut comun, susținut din bugetul UE, destinat consolidării capacităților de apărare ale Uniunii, acoperirii deficitelor critice și achiziției de produse de apărare pentru pregătire în fața amenințării unei agresiuni militare din partea Rusiei sau a Belarusului. „A existat mult scepticism cu privire la posibilitatea dobânzilor reduse. Acum vedem contrariul. Interesul statelor membre a fost un succes răsunător. Nu doar țările de la frontiera estică sunt interesate”, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, într-o conferință de presă.

Polonia va primi cea mai mare parte din total, respectiv 43,7 miliarde de euro, iar România se află pe locul al doilea cu 16,7 miliarde. Ungaria și Franța vor primi câte 16,2 miliarde de euro, Italia 14,9 miliarde, Belgia 8,3 miliarde, Lituania 6,4 miliarde, Portugalia 5,8 miliarde și Letonia 5,7 miliarde, printre altele.

De asemenea, participă la program Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Slovacia și Spania. Opt țări ale UE nu au aplicat pentru împrumuturi, întrucât se pot împrumuta individual, la dobânzi comparabile sau mai bune, a precizat Comisia.

Cele 19 state membre ale UE vor elabora acum planuri de investiții privind modul în care vor cheltui banii și le vor prezenta până la sfârșitul lunii noiembrie. Comisia va evalua aceste planuri și va efectua primele plăți în primul trimestru al anului 2026, a declarat Kubilius.

Programul oferă o perioadă de grație de zece ani pentru rambursarea împrumuturilor, dobânzi reduse și permite acorduri cu țări din afara UE, precum Norvegia, Marea Britanie sau Turcia, care dețin echipamente de apărare de interes pentru Uniune.

Sursa: Rador Radio România