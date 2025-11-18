Samsung SDI își va extinde fabrica de baterii din Ungaria cu 955 de miliarde de forinți, potrivit unei relatări Telex, conform listei de contribuții asigurate de Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului printr-o hotărâre guvernamentală.

„Nepszava” (Ungaria) relatează că în data de 16 octombrie a fost semnta contractul privind sprijinul statului pentru extindere.

Portalul subliniază că Samsung SDI nu s-a angajat să creeze noi locuri de muncă prin această investiție, însă statul maghiar a contribuit cu 133 de miliarde de forinți. Lista Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului menționează doar că investiția servește „la extinderea capacității fabricii de producere a celulelor de baterii și a modulelor pentru vehiculele electrice”.

Conform listei, Samsung SDI a primit anterior sprijin de stat de cinci ori prin decizii guvernamentale individuale, în total peste 187 de miliarde de forinți sub formă de sprijin de stat doar prin decizii guvernamentale individuale. La care se adaugă zeci de miliarde de forinți pe care Guvernul i-a cheltuit pentru dezvoltarea infrastructurii necesare funcționării fabricii de la Göd, județul Pesta.

Din lista Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului nu rezultă exact cărui proiect și cărei faze a extinderii fabricii i se aplică extinderea de 955 de miliarde de forinți și sprijinul de 133 de miliarde de forinți. Însă, dat fiind faptul că lista nu se referă la construirea unei noi fabrici, ci mai degrabă la extindere, iar Samsung SDI în Ungaria doar la Göd are o fabrică, cu siguranță este vorba despre această locație.

Prima fabrică Samsung din Göd a fost deschisă în 2017, iar după 2019, o a doua fabrică, mult mai mare decât prima, a fost construită lângă aceasta. La începutul anului 2024, a început extinderea celei de-a doua unități a fabricii, iar această investiție este încă în desfășurare. Iar Telex înțelege că respectivul contract semnat acum se referă la această extindere. Potrivit portalului, a doua fază a celei de-a doua fabrici va produce baterii pentru Hyundai începând cu 2026.

Sursa: Rador Radio România