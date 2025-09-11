Washingtonul este pregătit să impună taxe suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China și India, dacă Uniunea Europeană face același lucru, pentru a limita finanțarea războiului Moscovei, a declarat pentru AFP un oficial american.

Potrivit „La Libre Belgique” (Belgia), Donald Trump s-a conectat pentru scurt timp la o întâlnire între oficiali americani și europeni pe această temă pentru a face presiuni asupra Bruxellesului să accepte taxe vamale de 50% până la 100% pentru China și India, cei doi principali clienți ai petrolului rusesc, potrivit aceleiași surse.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a primit luni și marți o delegație europeană, inclusiv pe „șeful sancțiunilor” UE, David O'Sullivan, cu scopul de „a lua măsuri ferme împotriva Rusiei”, a declarat el pe X.

Printre acestea, Washingtonul face presiuni pentru implementarea unor taxe vamale care să vizeze cumpărătorii de petrol rusesc. Statele Unite au făcut deja acest lucru împotriva Indiei și vor să-l aplice și împotriva Chinei.

„Sursa de finanțare a mașinii de război rusești este reprezentată de achizițiile de petrol de către China și India. Dacă nu mergem la sursa acestei finanțări, nu putem opri războiul. Și asta încercăm să facem”, a declarat un oficial american pentru AFP.

Conform acestei surse, președintele american este „gata s-o facă acum, dar consideră că UE trebuie să facă același lucru", un mesaj transmis reprezentanților europeni, insistând că, dacă Bruxelles-ul este gata să se alinieze în privința taxelor, Washingtonul va acționa.

Întrebat duminică, la Casa Albă, dacă este pregătit să lanseze o nouă fază de sancțiuni împotriva Rusiei, Donald Trump a răspuns: „Da, sunt”.

