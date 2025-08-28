Consiliul Uniunii Europene s-ar putea confrunta cu o acțiune în justiție la Hamburg, într-o procedură care, potrivit avocaților implicați, ar fi prima acțiune pentru defăimare legată de o decizie de sancțiuni a UE, dezvăluie „Euronews” (Italia).

Acest lucru depinde însă de rezultatul unui apel aflat pe rolul Curții Federale de Justiție din Karlsruhe.

Controversa se referă la motivele invocate de Consiliu, în septembrie 2023, pentru includerea omului de afaceri Alișer Usmanov pe lista măsurilor restrictive europene. Avocatul său, Joachim Steinhoefel, susține că acuzațiile pe care instituția și-a bazat decizia nu au o bază probatorie adecvată. În special, este contestată referirea la un articol din „Forbes”, care susținea că Usmanov „a acționat ca o fațadă pentru președintele Putin și i-a rezolvat problemele de afaceri”. Tribunalul Regional din Hamburg a declarat deja această formulare ilegală, în timp ce „Forbes” susține că constituie o opinie jurnalistică, neverificabilă.

Potrivit lui Steinhoefel, „exprimarea unei opinii nu poate fi considerată temei juridic pentru impunerea de sancțiuni; Consiliul nu o poate publica drept fapt, dacă autorul însuși o caracterizează drept o evaluare subiectivă”.

Printre alte contestații se numără o declarație publicată de ziarul austriac „Kurier” - conform căreia Putin l-a numit pe Usmanov „oligarhul său preferat” - care a fost deja declarată ilegală de judecători, precum și un tweet retras ulterior, dar citat de Consiliu în motivațiile sale.

Conform apărării, zeci de hotărâri judecătorești și acorduri obligatorii din Germania și din alte state europene au interzis agențiilor de știri și politicienilor să reitereze acuzații similare. Prin urmare, practica Consiliului de a se baza pe astfel de surse încalcă standardele impuse de jurisprudența UE, care autorizează utilizarea știrilor de presă numai dacă acestea provin din mai multe surse independente, conțin fapte specifice și verificabile și sunt în concordanță cu documentația atașată.

Un alt punct de dispută se referă la caracterizarea lui Usmanov drept „susținător activ” al destabilizării Ucrainei. Această acuzație se bazează pe deținerea de acțiuni la companii care operează în sectoare economice relevante pentru veniturile fiscale ale statului rus.

Pentru Steinhoefel, „exercitarea unui drept economic legitim (deținerea de acțiuni) și îndeplinirea unei obligații legale (plata impozitelor) sunt transformate arbitrar într-un comportament politic în sprijinul Moscovei”. Potrivit avocatului, aceasta reprezintă o „inversare perversă a drepturilor fundamentale”: pentru a evita caracterizarea negativă, alternativa ar fi fie încălcarea legislației fiscale, fie încetarea activității comerciale, ambele fiind soluții inacceptabile din punct de vedere juridic.

Întrucât tribunalele din UE nu permit acțiuni în răspundere civilă pentru defăimare împotriva instituțiilor europene, Steinhoefel a încercat să invoce competența Tribunalului Regional din Hamburg. Cu toate acestea, o curte de apel a recunoscut imunitatea jurisdicțională a Consiliului.

Avocatul a făcut, apoi, apel la Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe, argumentând că imunitatea recunoscută încalcă articolul 19 alineatul (4) din Legea fundamentală germană, care garantează dreptul la o cale de atac judiciară împotriva încălcării drepturilor fundamentale.

Procesul nu urmărește să conteste în sine includerea lui Usmanov pe lista de sancțiuni, ci să obțină un ordin care să interzică Consiliului UE să difuzeze în continuare declarații considerate defăimătoare. Decizia Curții Federale este așteptată în lunile următoare și ar putea crea un precedent semnificativ în ceea ce privește relația dintre imunitatea instituțiilor europene și protecția judiciară a drepturilor fundamentale la nivel național.

