Duminică, alegătorii regiunii din Bosnia guvernate de sârbi s-au prezintat la vot pentru a-și alege un nou președinte după ce fostul lider prorus, Milorad Dodic, a fost demis din cauza unor politici separatiste care sporeau instabilitatea în această țară balcanică, marcată de tensiuni interetnice.

Dodik a fost demis în luna august, când o instanță bosniacă l-a pus sub acuzare pentru nerespectarea deciziei Înalților Reprezentanți Internaționali din Bosnia, prin care el a fost condamnat la 1 an închisoare, interzicându-i-se totodată ocuparea vreunei funcții publice. De atunci, el a plătit o cauțiune care l-a ținut departe de închisoare și a demisionat din funcția de președinte, rămânând însă la conducerea Partidului Social-Democraților Independenți, de guvernământ.

La alegerile anticipate de duminică, a participat Sinișa Karan, care este sprijinit de Dodik, și Branko Blanusa, un profesor universitar, candidat din partea Partidului Democrat Sârb. În cursă au mai fost înscriși alți patru concurenți, dar ei nu sunt considerați drept niște candidați puternici.

După ce și-a depus votul la un centru electoral din Banja Luka, un oraș din nord-vestul țării, Blanusa a declarat că „actuala campanie electorală s-a desfășurat în mod corect și într-o atmosferă de toleranță”.

„Sper ca și ziua alegerilor să fie la fel”, a mai adăugat Blanusa, el pledând totodată pentru o mare prezență la vot a celor 1,2 milioane de alegători sârbi-bosniaci.

Sârbii bosniaci guvernează cam o jumătate din Bosniaa – regiunea fiind denumită Republica Srpska. Cealaltă jumătate este guvernată în comun de bosniaci, care sunt majoritar musulmani, și croați. Cele două etnii sunt reunite în cadrul unei administrații centrale.

Pentru politica sa separatistă, Dodik a primit sancțiuni din partea Statelor Unite și din partea britanicilor. Dar, luna trecută, Statele Unite și-au ridicat sancțiunile după ce Dodik a acceptat să demisioneze. El a avut totodată numeroase disensiuni cu Christian Schmidt, emisarul internațional care supraveghează procesul de pace, declarându-i deciziile ca fiind ilegale în Republika Srpska.

Dodik a susținut activ campania electorală a lui Karan. El le-a spus alegătorilor că „Voi rămâne alături de voi ca să ne atingem obiectivele politice, iar victoria lui Karan va fi și victoria mea”.

