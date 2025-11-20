Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a sancționat pe unul dintre prietenii săi apropiați, implicat într-un scandal de corupție. Se prăbușește astfel cedibilitatea unui întreg pilon al administrației ucrainene, scrie „Le Figaro” (Franța).

Scandalul de corupție din Ucraina continuă să zguduie cele mai înalte niveluri ale statului. Pe 11 noiembrie Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat punerea sub acuzare a opt persoane pentru luare de mită, delapidare și îmbogățire ilicită în sectorul energetic. Principalul instigator al schemei este, se pare, Timur Mindici, un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. Printre celelalte persoane implicate se numără înalți oficiali ucraineni, inclusiv ministrul Justiției și secretarul Consiliului Național de Securitate. Dar pe 17 noiembrie membrii opoziției au cerut și demisia unui personaj-cheie din administrația Zelenski: Andrii Iermak, șeful său de cabinet.

Pe canalul său de YouTube, deputatul Iaroslav Jeleznak, din partidul liberal Holos, l-a acuzat pe acest apropiat al lui Volodimir Zelenski că ar fi la curent cu schemele de corupție. Potrivit lui Jeleznak, Iermak este omul din spatele pseudonimului „Ali Baba” (o referință la inițialele prenumelui său, Andri Borisovici), care a ieșit la iveală din mii de ore de interceptări efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) în timpul anchetei. Au fost descoperite și alte pseudonime care vorbeau despre mită și comisioane ilegale: Rocket, Che Guevara, Sugar Man... Drept urmare, partidul lui Jeleznak, precum și cel al fostului președinte Petro Poroșenko (Solidaritatea Europeană), i-au cerut lui Zelenski să-l înlăture imediat pe Iermak din cabinet.

În cazul în care „nu se organizează noi alegeri sub legea marțială, (...) actuala conducere a cabinetului prezidențial, începând cu șeful său, are nevoie de o revizuire completă și imediată”, a argumentat partidul Holos într-un comunicat. „Aceasta este o condiție-cheie pentru orice schimbare în organizarea politică a puterii în Ucraina”, a insistat acesta. Potrivit publicației ucrainene „Strana”, plecarea lui Andrii Iermak este deja o afacere încheiată. Se pare că președintele Zelenski se pregătește să-l demită joi, 20 noiembrie, și să-l înlocuiască cu fosta ambasadoare în Statele Unite, Oksana Markarova. Vineri, 14 noiembrie, Volodimir Zelenski a anunțat pe Telegram o întâlnire cu aceasta, menționând „posibile domenii de cooperare viitoare”.

Chiar și în cadrul partidului lui Zelenski, Slujitorul Poporului, mulți parlamentari îi cer demisia lui Iermak, potrivit „Strana”. Ei amenință că în caz contrar vor părăsi partidul, care riscă să-și piardă majoritatea în Rada, parlamentul ucrainean.

Fost producător de film și avocat specializat în proprietate intelectuală, Andrii Iermak este mâna dreaptă și consilierul din culise al lui Volodimir Zelenski din 2020. De la începutul războiului din Ucraina a jucat un rol semnificativ în diverse negocieri internaționale, bazându-se pe vasta sa experiență diplomatică, în special în schimburile de prizonieri din timpul războiului din Donbas din 2014. Iermak este cunoscut și pentru rolul său în afacerea Hunter Biden, promițând că Volodimir Zelenski se va angaja public să investigheze compania care îl angaja pe fiul lui Joe Biden, lucru pe care președintele ucrainean nu l-a făcut niciodată. În 2024 revista „Time” a inclus acest personaj influent pe lista ei anuală a celor mai influente 100 de persoane din lume.

Prăbușirea acestui pilon al administrației ucrainene ar fi o lovitură majoră pentru Volodimir Zelenski, al cărui apropiat, Timur Mindici, este deja anchetat. Prezentat drept creierul schemei de corupție, Mindici a părăsit Ucraina luni, cu doar câteva ore înainte de anunțul oficial al acuzațiilor, după ce a fost informat despre inculparea sa. Confruntat cu amploarea scandalului, Zelenski a încercat să recâștige controlul săptămâna trecută. Pe rețelele de socializare, el a cerut demisia ministrului Justiției, Herman Halușcenko, și a succesoarei sale la Energie, Svitlana Hrinciuk, ambii depunându-și demisia în aceeași seară. Președintele a anunțat de asemenea sancțiuni împotriva lui Timur Mindici.

Ancheta NABU, desfășurată în parteneriat cu procuratura specializată anticorupție și denumită Operațiunea Midas, a durat cincisprezece luni. Aceasta descrie o organizație complexă care i-ar fi conferit „controlul efectiv” asupra Energoatom, compania de stat responsabilă de energia nucleară civilă, „nu directorilor săi formali, ci unui intermediar neautorizat, un adevărat manager din umbră”. Potrivit anchetatorilor, suspecții le-au cerut sub-contractanților până la 15% din valoarea contractelor atribuite Energoatom pentru a-și menține statutul de furnizor. Aceste contracte au vizat parțial construirea de adăposturi care protejează infrastructura energetică de atacurile aeriene rusești. Suma totală delapidată este estimată la aproape 100 de milioane de dolari.

Sursa: Rador Radio România