Scriitorul Roberto Saviano l-a ridicat pe judecătorul italian Giovanni Falcone la rangul de personaj fictiv.

În spatele titlului "Cei curajoși sunt singuri", scriitorul italian – care a trăit sub amenințarea constantă a mafiei de când și-a scris cartea "Gomora" în 2006 – abordează povestea judecătorului care a vrut să demanteleze Cosa Nostra și a fost ucis împreună cu soția sa și trei gărzi de corp în explozia brutală a mașinii sale în 1992. Saviano dă asigurări că magistratul a fost un "revoluționar" care, cu investigațiile sale asupra mafiei, "a schimbat istoria lumii", demonstrând că "crima organizată este o formă de capitalism criminal".

Saviano este probabil jurnalistul care știe cel mai mult despre chestiune: "Nu sunt bande de hoți sau criminali, ci organizații economice, morale și militare. Dacă astăzi există anchete judiciare la Madrid, Los Angeles sau Manila împotriva crimei organizate, i-o datorăm lui Falcone", scrie La Razon.

Saviano dă asigurări că judecătorul "nu numai că ne-a permis să vedem lumea într-un mod diferit, dar a și transformat-o". "De aceea l-au ucis", a explicat Saviano unui grup de jurnaliști prin videoconferință. "Capul lui nu mai putea să se gândească". Falcone este caracterizat în roman ca o persoană curajoasă și singuratică care "nu a ocupat niciodată o funcție de responsabilitate în locuri înalte" și care a fost mereu "sabotat" în mediul său.

"În ziua morții sale, toți îi erau prieteni, părintele patriei. Din păcate, cadavrul lui a fost mult mai puțin înfricoșător decât viața lui. L-au sfințit imediat, ca să nu mai fie niciodată periculos.

"Viziunea pe care o oferă despre țara sa este devastatoare. "Democrația în Italia este o carapace și ceea ce este înăuntru este o țară devastată de corupție și un sistem judiciar lent, cu o economie care este mereu dependentă de politicile guvernamentale". "Este o țară îngrozitoare", adaugă el înainte de a avertiza că "viitorul Spaniei și Franței, dacă lucrurile merg prost", va fi la fel ca cel al Italiei de acum.

Saviano se referă la "totalitarismul mafiot" ca element care articulează viața națională. "Spre deosebire de dictaturile politice, în dictatura mafiotă tiranii cad, dar sunt reînnoiți într-un mod darwinist. Organizația mafiotă nu este niciodată decapitată". Acest lucru s-a întâmplat chiar și cu arestarea în 1993 a lui Toto Riina, mafiotul sicilian care a ordonat uciderea lui Falcone, la un an după atacul brutal care a șocat lumea.

"A fost o greșeală pentru Cosa Nostra să atragă atenția presei cu această crimă. Dacă nu l-ar fi ucis, Riina și-ar fi pierdut puterea internă, așa că era și o modalitate de a se apăra pentru că altfel l-ar fi ucis alte familii".

Când se referă la Spania, Saviano avertizează întotdeauna asupra instalării tăcute a mafiilor italiene pe teritoriul acesteia. "Spania este plină, dar despre ea se vorbește doar într-un mod foarte general. Spaniolii cred că mafia este un lucru al rușilor și italienilor. Această percepție face ca organizațiile criminale să investească în aceste țări cu deplină siguranță".

De asemenea, Saviano avertizează asupra "indiferenței Europei, foarte distrasă", înainte de a dezvălui că "țara europeană în care se poartă cel mai aprig război împotriva traficului de droguri este Suedia, dar acest lucru nu este de ajuns pentru că nu există o relatare sau o narațiune".

Mai mult, mafiile și-au schimbat strategia astăzi, explică autorul cărții "ZeroZeroZero". "Nu mai atacă statul frontal. Statul poate fi cumpărat".

Întrebat despre tragedia de a trăi ascuns și însoțit și despre ce s-ar fi schimbat dacă și-ar fi putut trece în revistă viața, Saviano conchide că "nu a meritat efortul". "Dacă aș putea să mă întorc, nu aș face nimic din ce am făcut pentru că m-a distrus. Astăzi, am 44 de ani și am ajuns sub protecție cu o viață absurdă".

Saviano recunoaște că încearcă să aibă îndrăzneala și curajul unor personaje precum Falcone. "Ceea ce încerc este să nu las frica să mă domine. Frica poate fi un lucru pozitiv în viață, precum durerea, îți oferă informații care te ajută. Curajul este o alegere, nu te naști cu el".

Saviano nu numai că se simte sufocat de respirația criminală a mafiei, ale cărei forțe le-a expus în "Gomora", dar trăiește hărțuit de "tăcerea" pe care o percepe din lumea politicii și din alte domenii precum universitatea. "Mă acuză de orice imbecilitate, că locuiesc într-un penthouse din Manhattan, că am escortă ca și cum ar fi un privilegiu. Asta a spus actualul vicepremier italian", spune el, referindu-se la Matteo Salvini, "unul dintre cei mai periculoși politicieni din Europa, și nu numai din cauza relației sale cu Rusia".

Pe 7 decembrie, este programată o nouă audiere pentru procesul cu care se confruntă ca acuzat de defăimare împotriva lui Salvini pentru că l-a legat de mafie într-o postare pe rețelele sale de socializare în 2018. În urmă cu câteva săptămâni, a fost condamnat să plătească o mie de euro către prim-ministrul Meloni, pe care l-a numit "bastard" în 2020 într-un program de televiziune în care își spunea părerea despre retorica anti-imigrație a unor politicieni italieni.

Întrebat despre politica de migrație a Uniunii Europene, el regretă că Bruxelles-ul a ales să stabilească "alianțe cu traficanții și guvernele corupte din Africa" în loc să încerce planuri pentru ca țările care emit migranți "să poată crește și să aibă o clasă politică responsabilă".În fine, jurnalistul deplânge că "trăim în era tăcerii, vinzi mai mult dacă nu iei poziții, ești mai drăguț dacă nu vorbești despre prostii", notează Goyo G. Maestro.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA