Secretarul de Interne al SUA și șeful Consiliului pentru Suveranitate Energetică al SUA, Doug Burgum, a subliniat rolul Greciei pentru reducerea dependenței Europei de gazul rusesc, scrie „Trud” (Bulgaria).

Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment intitulat Creșterea dominației energetice a SUA, a relatat ediția online a ziarului grec Kathimerini, relatează BTA.

Burgum a făcut referire la recenta sa vizită în Grecia, în special la terminalul LNG Revitousa, și a evidențiat axa Nord-Sud și cadrul 3+1 ca inițiative cheie pentru atingerea acestui obiectiv.

„Am vizitat o instalație de import LNG în Grecia. Au descărcat 31 de nave de LNG din America, ar dori să ia mai multe”, a spus Burgum.

„Ideea unui coridor Nord-Sud care ar veni de acolo, participarea lor la 3+1, există mai multe resurse în estul Mediteranei, tot felul de posibilități de a depăși dependența pe care Europa de Est a avut-o legat de Rusia”, a adăugat el.

Axa Nord-Sud se referă la Coridorul Vertical de Gaze, un proiect strategic programat să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026. Acesta va extinde infrastructura existentă pentru a canaliza gazele naturale de la terminalele Revitousa și Alexandroupolis din Grecia prin Bulgaria și România și mai departe către Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina.

Cadrul 3+1 descrie cooperarea dintre Grecia, Israel, Cipru și Statele Unite privind inițiativele energetice din Mediterana de Est.

Burgum este așteptat să viziteze Grecia în perioada 6-7 noiembrie pentru a participa la summitul Parteneriatului Transatlantic pentru Cooperare Energetică (P-TEC).

Sursa: Rador Radio România